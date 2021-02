Viața micuţei Mihaela Axenti din satul Scoreni, raionul Strășeni, atârnă de un fir de ață. Detalii pentru cei care vor să doneze

Viața Mihaelei Axenti, din satul Scoreni, raionul Strășeni, istoria căreia am prezentat-o acum o săptămână, atârnă de un fir de ață. Starea de sănătate a micuței, care la numai patru anișori a înfruntat deja patru operații la inimă, s-a înrăutățit. Micul pacient se află acum într-un spital din Turcia și are nevoie de un transplant de inimă.Mama Mihaelei, Lilia Axenti, a povestit că medicii din Moldova credeau că viața micuței poate fi salvată cu ajutorul unui stimulator cardiac. Din motiv că operația nu se face la noi în țară, provocare a fost acceptată de un spital din Turcia. Inițial, era vorba de aproximativ 110 mii de euro pentru intervenție. Specialiștii au stabilit, însă, că situația este mult mai gravă."Cea mai bună variantă este inima artificială. De la început nouă ni se spunea că posibil motoraș. Dar totuși s-a luat decizia să-i pună inima artificială, pentru că starea este gravă. Și trebuie de urgență de făcut această intervenție pentru Mihaela".Operația de implantare a unei inimi artificiale și o lună de reabilitare după intervenție va costa 200 de mii de euro. Colectarea banilor durează deja de câteva săptămâni, însă suma strânsă până acum este prea mică."Medicii îi administrează calmante, pentru că nu doarme deloc. După calmante se liniștește și mai doarme câte un pic. Are dureri insuportabile, țipă, bate cu picioarele, mânuțele și piciorușele sunt mereu reci, a început să aibă vome".Medicii din Turcia dau asigurări că vor efectua operația imediat ce clinica va primi cel puțin jumătate din suma solicitată. Însă familia Axenti nu are acești bani și speră la un miracol."Rugam toți oamenii să ne ajute măcar puțin, să scoatem copil din situația în care el este. Suntem toti oameni cu inima mare și cu suflet mare să doneze măcar câte 5 lei pentru Mihaela".Toți cei care vor să o ajute pe Mihaela, o pot face sunând la numărul de telefon 069591368, sau să transfere bani în contul bancar, indicând ”Pentru Mihaela Axenti”.