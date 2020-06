Viața l-a pus la grea încercare. Toboșarul Iurie Berdea, diagnosticat cu cancer. Pentru a învinge boala are nevoie de ajutor

Un om deschis, zâmbitor și mereu săritor la nevoie. Așa îl descriu colegii și prietenii pe toboșarul Iurie Berdea. După zeci de ani petrecuți pe scenă, acesta a fost diagnostic cu cancer, iar acum are nevoie de susținere ca să poată învinge boala. Cei dragi s-au mobilizat și strâng bani pentru a-l ajuta să treacă de această încercare.



Iurie Berdea este un veteran al muzicii rock autohtone. A făcut parte din trupe legendare precum Modest, O'Chad, Amalgama, Cuibul, iar acum este toboșarul trupei Gândul Mâței. Colegii de breaslă spun că au aflat că Iurie se simte mai rău la începutul anului, dar toți au sperat că lucrurile se vor schimba în bine. Recent medicii i-au spus vestea cea tristă.

Prietenii spun că este un om puternic şi chiar şi în această situație nu a vrut să ceară ajutor de la nimeni.



"El este foarte deschis, cu zâmbetul pe față și mereu foarte pozitiv. Vestea asta ... Cam ciudat cum așa poate să se întâmple cu un om atât de vesel și foarte deschis", a menţionat Igor Dînga, solistul trupei Cuibul.



Solistul trupei "Gândul Mâței", Nicu Țărnă, se cunoaște de mai bine de două decenii cu Iurie Berdea. Cântărețul spune că a învățat foarte multe de la el.



"Nu credeam pe atunci că peste ceva timp o să fie și toboșarul formației "Gândul Mâței". El a cântat în foarte multe trupe. Este o legendă vie a muzicii autohtone, a rock-ului autohton. Nu știu câți elevi are, dar cred că are peste o sută și ceva de elevi la tobe", a declarat Nicu Ţărnă, solistul trupei Gândul Mâței.



Nicu Țărnă este sigur că oamenii cu inima mare nu vor rămâne indiferenți.



"Sunt absolut convins și sper la acea mare minune care există în fiecare din noi să ajutăm, să ne ajutăm reciproc. Uitați-vă că de data aceasta colegul meu Iurie Berdea are nevoie de noi de toți, așa că haideți să-l ajutăm", a spus Nicu Ţărnă.



Cei care doresc să contribuie o pot face printr-un transfer bancar:

Moldindconbank

4028 1102 4386 0795 EUR

Dumitru Berdea



Moldindconbank

4028 1100 8605 2963 MDL

Victoria Berdea