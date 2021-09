Viaţa în Moldova va deveni şi mai costisitoare. După scumpirea carburanţilor, experţii prognozează scumpiri în lanţ la toate produsele

Viaţa din Moldova va deveni şi mai costisitoare. O spun experţii economici, care prognozează scumpirea serviciilor, dar şi a produselor alimentare. Acest lucru este inevitabil pe fundalul creșterii prețurilor carburanților, afirmă ei. Cel mai mult, fenomenul va lovi în moldovenii cu venituri mici."Noi şi aşa nu avem nimic. Şi ei tot ridică şi ridică. Ruşine să le fie. "Această femeie spune că, din cauza preţurilor exagerate, a ajuns la limita sărăciei."Iată cu torba cu leacuri de la copii. Deja cât o să stau pe capul copiilor? ""Tot se începe de la carburanţi. O pâine să o coseşti, trebuie carburanţi. Să o strângi, trebuie carburanţi, să o faci trebuie, să o prelucrezi trebuie. Asta tot e capică. Dar omul nu are cu ce trăi. Nu are, lumea plânge. "Odată ce carburanții se scumpesc, vor crește și prețurile biletelor la călătorie în transportul public. Şoferii microbuzelor spun însă că vor avea doar de pierdut."Cum pot să îl ridici, dacă nu sunt oameni, oamenii îs plecaţi. O să ne oprim, nu o să putem funcţiona.""El şi aşa, după scumpirea cealaltă s-a simţit diferenţă în oameni. O să fie până într-un moment că o să ne oprim, nu o să putem menţine."Efectele deja sunt resimțite. Două dintre cele mai mari combinate de panificaţie din nordul ţării, de la Bălţi şi Soroca, au majorat preţul pâinii."Dacă tendinţa de creştere se va menţine, o să fim nevoiţi să facem corecţie şi în următoarele luni.", a declarat Eduard Grama, directorul Combinatului de pâine din Bălţi.Şi agricultorii moldoveni, care în această perioadă sunt în plin proces de recoltare, spun că din cauza creșterii prețurilor pentru carburanţi, suportă cheltuieli suplimentare."Nu ai încotro, respectiv, toată chestia asta se mişcă în lanţ. O să avem preţuri mai mari la pâine, asta e garantat. O să avem preţuri mai mari la uleiul de floarea soarelui. Eu nu văd unde uleiul de floarea soarelui să se ieftinească. Deja ştim că e 40 şi ceva lei litru.", a declarat Andrei Dînga, agricultor.Expertul economic, Roman Chirca, susţine că preţul produselor petroliere s-a majorat cu 25 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, aşa că, în viitorul apropiat, ne aşteaptă scumpiri în lanţ."Anticipăm creşterea preţului pentru gaz, asta înseamnă creşterea curentului electric, deci toate procesele tehnologice ceea ce ţine de produse alimentare, produse non alimentare, toate absolut vor contabiliza această majorare a preţurilor la carburanţi."Într-o săptămână, un litru de benzină A-95 s-a scumpit cu 71 de bani, iar motorina cu 44 de bani. Asta după ce Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a început să stabilească preţurile plafon pentru combustibil.