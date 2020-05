VIAŢA BATE FILMUL! Povestea emoționantă a unei femei care fierbe pietre pentru copiii ei, sperând că vor adormi în așteptarea "mesei"

Povestea emoționantă a unei femei din Kenya a făcut înconjurul țării, iar oamenii s-au mobilizat într-un demers fără precedent ca să o ajute. Femeia a pus la fiert pietre, pentru a le da impresia celor 8 copii ai săi înfometați că gătește și sperând că aceștia vor adormi în timp ce așteptau să fie gata "masa", scrie BBC, citează hotnews.ro.

Peninah Bahati Kitsao, din Mombasa, lucra ca spălătorească, dar nu mai are de lucru din cauza restricțiilor impuse de coronavirus și a rămas fără nicio sursă de venit.

Kisauni widow “cooked" stones for her children as a ruse to stop them crying. The mother of eight lost her income due to coronavirus containment measures and was no longer able to feed her children. #NewNormal @Warungu pic.twitter.com/JfPknEWnbM