Viaţa a mii de moldoveni, salvată datorită operaţiilor de succes făcute la inimă. Cazul unei fetiţe de 9 ani, care avea membrană subaortică

FOTO: publika.md

Mii de vieţi au fost salvate în acest an, datorită operaţiilor de succes făcute la inimă. Peste 3.300 de persoane au beneficiat în perioada ianuarie-iunie de intervenţii pe cord, acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Alţi peste 3.000 de oameni urmează să beneficieze de astfel de operații până la sfârșitul anului, întrucât în 2019, compania a planificat să acopere financiar aproape 6400 de intervenţii chirurgicale pe cord.



Printre inimele salvate de doctorii moldoveni se numără și cea a Sofiei Caracicov. Copila de nouă ani a suferit, săptămâna trecută, o intervenție la inimă. Fata s-a născut cu o malformație congenitală cardiacă, iar la vârsta de doi ani medicii i-au depistat o membrană subaortică, ce îi crea disconfort și dureri.



"Până la operație mă simțeam mai greu, mă durea, dar acuma e mai bine decât cum era până la operație. (mama fetei) E copil sănătos", a precizat pacienta.



Fiodor Samson de aproape o lună se află la Spitalul Republican. Bărbatul spune că deja de câțiva ani luptă cu problemele de inimă, iar recent a avut două infarcturi, în urma cărora a fost necesară o operație urgentă.



"Închipuiți-vă trei artere să nu se alimenteze inima. Una 100%, una 90 și alta 50, ce te așteaptă? Medicii pe viitor au spus că o să fie totul bine, o să pot să lucrez din nou", a declarat bărbatul.



Operații gratuite pe cord se fac și la Institutul de Cardiologie. Până acum, 70 la sută din intervenţiile stabilite au fost deja realizate.



"Aceasta presupune 612 angioplastii efectuate, pacienți tratați cu diferite leziuni, cu plasare de stent. Din acești 612, 380 sunt cu infarct miocardic acut", a conchis Marcel Abraş, șeful secției Cateristică Cardiacă.



Valentinei Ghițac acum 15 ani i-a fost montat un dispozitiv special într-o arteră, pentru a nu bloca circulația sangvină. Acum femeia a ajuns la spital după ce a avut un infarct miocardic, iar tubul i-a fost schimbat.



"Dureri la inimă nebune, dureri la inimă și aici jos aproape de abdomen, strașnic mă durea. Țineam așa și îmi părea că inima am apucat-o și o țin", a precizat femeia.



Costul unei operaţii la inimă variază de la 27 de mii de lei în cazul adulţilor, până la 79 de mii de lei, în cazul copiilor. În acest an CNAM a alocat în acest scop 206 milioane de lei, cu aproape 29 milioane mai mult decât în 2018.