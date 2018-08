Viaductul autostrăzii A10 din Genova s-a prăbușit. Mai multe mașini au căzut de pe pod. 22 persoane, decedate(VIDEO)

(UPDATE: 15:45) Numărul victimelor în urma tragediei din oraşul italian Genova, continuă să crească. Potrivit celui mai recent bilanţ, 22 de oameni au murit, iar opt au fost răniţi după prăbuşirea podui de pe autostrada A10.

"- Eram la 200 de metri distanţă când am auzit un zgomot puternic și ne-am dus să vedem ce s-a întâmplat. Era distrus tot podul, în întregime. Am coborât sub pod pentru a da o mână de ajutor celor care au avut de suferit. Era groaznic. Am văzut oameni cu mâinile și picioarele rupte, iar traumatismele altora erau şi mai grave. Scene dramatice.

- Ai văzut și oameni morți?

- Da. Destul de mulţi."

Ministerul de Externe de la Chişinău a luat legătura cu Consulatul Moldovei din Milano pentru a afla dacă printre victime sunt cetăţeni ai ţării noastre.

Conducerea regională a pompierilor din Genova a precizat că tronsonul prăbuşit a căzut în cea mai mare parte peste şinele de tren peste care trecea. Prăbuşirea pare să fi afectat şi parcarea aparţinând de o uzină de energie, uzină în care - dat fiind că pe 15 august nu se lucrează nici în Italia - nu se afla decât o echipă de întreţinere.

(UPDATE: 14:52) Până la această oră 11 persoane au fost găsite decedate. Potrivt presei italiene, autostrada construită în anii '60 era în curs de consolidare.

O porţiune lungă de 200 de metri a podului Morandi s-a prăbuşit complet. Din primele informaţii, tragedia s-a produs după ce unul dintre picioarele podului suspendat a cedat în timpul unei furtuni puternice. Accidentul a avut loc într-o zonă industrială. Pompierii verifică mai multe conducte de gaze şi liniile electrice din zonă pentru a se asigura că nu au fost avariate de bucăţile de pod căzute peste ele.

Autostrada are multe porţiuni de viaducte şi tuneluri, din cauza reliefului accidentat din regiunea oraşului Genova.

Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prăbuşit în apropiere de oraşul Genova, a anunţat poliţia italiană, precizând că nu există momentan informaţii despre eventuale victime.

Podul, parte a autostrăzii A10, are o înălţime de aproximativ 100 de metri, potrivit presei italiene, care relatează că mai multe vehicule ar fi afectate de incident, scrie Mediafax.ro.

Primele imagini difuzate de media arată viaductul într-un nor de praf, cu o porţiune de mai multe zeci de metru lipsă, într-o zonă ce pare mai degrabă industrială.



Potrivit pompierilor, podul Morandi s-a prăbuşit în jurul orei 12.00 (10.00 GMT).



Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, între mare şi munte, autostrada parcurge porţiuni lungi de viaducte şi tuneluri.

Podul este construit între anii 1963-1964.