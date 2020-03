Vezi cine va reprezenta România la Eurovision 2020 (VIDEO)

Piesa "Alcohol You", cântată de Roxen, va reprezenta România la competiţia Eurovision din acest an. Cântecul a fost selectat în egală măsură de juriu şi de public în urma unui show desfăşurat la Buzău. Ei au avut de ales din cinci piese interpretate de tânăra artistă.



În acest an, în România, s-a recurs la o nouă procedură de selecţie a interpretului care reprezintă ţara la Eurovision. La mijlocul lunii trecute, a fost ales cel mai bun cântăreţ, iar ieri - cea mai bună melodie. Cele cinci piese pe care Roxen le-a cântat aseară au fost prezentate sub forma unor momente artistice. În aşa mod se face selecţia participanţilor în ţări precum Spania, Marea Britanie şi Franţa.

Anul acesta, Republica Moldova va fi reprezentată la Eurovision de către Natalia Gordienko, care va interpreta piesa "Prison".



Cântecul a fost compus de interpretul rus Filip Kirkorov, în colaborare cu o echipă din Grecia, iar back-vocaliştii sunt din Suedia. Eurovision 2020 se va desfăşura în Ţările de Jos, după ce Melodia "Arcade", interpretată de Duncan Laurence a obţinut anul trecut un total de 492 de puncte. Concursul va avea loc în perioada 12 - 16 mai, la Rotterdam. Natalia Gordienco a reprezentat Republica Moldova la Eurovision și în anul 2006, clasându-se atunci pe locul 20.