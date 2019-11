Vezi cine va ocupa fotoliul de viceprimar al Capitalei, responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană

Victor Chironda va ocupa funcția de viceprimar al municipiului Chișinău responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană. Un anunţ în acest sens a fost făcut pe pagina lui de Facebook. Iar mandatul de consilier a lui Chironda va fi preluat de expertul în energetică Sergiu Tofilat.

"Vreau să anunț că am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Viceprimar al municipiului Chișinău responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană.

Am stabilit cu Primarul General Ion Ceban că voi avea un mandat cu atribuții depline, pentru un domeniu clar delimitat de activitate.



Obiectivul meu este să planific și să livrez municipiului Chișinău o mobilitate mai bună în 4 ani de mandat: un transport public mai eficient și mai confortabil, trotuare comode și accesibile, o infrastructură pentru bicilete decentă, spații publice amenajate corect, o documentație de urbanism modernă și realistă.



În campania electorală, eu și echipa mea nu am făcut politică ci am promovat problematica dezvoltării urbane și am oferit viziune și soluții pentru planificarea urbană și dezvoltarea unei mobilități urbane durabile.



Acum, având suportul a peste 6 mii de oameni care au ales să ne dea votul, avem o șansă reală să schimbăm felul în care arată orașul și să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor în Chișinău.



Îmi propun o activitate bazată pe deschidere și dialog constructiv cu toți consilierii municipali, funcționarii publici, mediul de experți, reprezentanții societății civile, primarii de suburbii și toți locuitorii municipiului Chișinău.



Sunt sigur că putem reuși împreună să dezvoltăm un oraș care să ofere oamenilor oportunități, confort și siguranță.

În scurt timp voi reveni cu detalii referitor la planul de lucru și echipa cu care voi veni la primărie.



Mandatul meu de consilier va fi preluat de colegul meu, expertul în energetică Sergiu Tofilat", a subliniat Victor Chironda.