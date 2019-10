Vezi care sunt cele mai periculoase companii aeriene din lume

Experți în aviație au analizat peste 435 de companii aeriene de pe toate continentele pentru a determina care sunt cele mai nesigure.

AirlineRatings.com a publicat lista celor mai periculoase companii aeriene din lume. Au fost luați în calcul mai mulți factori, printre care și numărul accidentelor din ultimul deceniu, scrie libertatea.ro.

Tara Air – compania aeriană din Nepal are o flotă de opt avioane. Compania aeriană este considerată ca fiind nesigură din cauza numeroaselor accidente aeriene care au avut loc în perioada 2010-2011.

Nepal Airlines – în ultimii opt ani, aeronavele companiei au fost implicate în nouă accidente grave. În anul 2014, un accident cu un avion al companiei a provocat moartea a 18 persoane. Compania funcționează încă din anul 1958, sub numele Royal Nepal Airlines. Compania nu are drept de a zbura în spațiul Uniunii Europene.

Ariana Afgan Airlines – compania aeriană din Afganistan are o flotă de cinci avioane. De la înființares-au produs șapte accidente grave.

Blue Wing Airlines – compania are sediul în Surinam. Aeronavele sale rusești nu sunt printre cele mai sigure. În trei ani, compania aerienă a rămas fără trei aeronave Antonov An-28 în urma unor accidente aeriene. Compania are interdicție de a zbura în spațiul aerien european.Kam Air – este o companie aeriană din Afganistan. De asemenea, are interdicție de a zbura în spațiul aerian al Uniunii Europene, dar și în cel al Statelor Unite ale Americii.

Potrivit Aviation Safety Network, anul 2017 a fost unul dintre cei mai siguri din istoria aviației civile. Au avut loc 10 accidente aeriene, soldate cu 44 de morți. În anul 2018 au avut loc 15 accidente aviatice grave, în care au murit 556 de persoane.