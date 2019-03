Vezi când Dodon va semna Decretul cu privire la convocarea primei ședințe a noului Parlament

Decretul cu privire la convocarea primei ședințe a noului Parlament ar puteafi semnată chiar în această săptămână. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul unei întrevederi de lucru cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

"Am avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.



Am discutat despre evoluția situației politice în țara noastră după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare.



În context, i-am comunicat ambasadorului american despre faptul că, probabil, deja săptămîna curentă, voi semna Decretul cu privire la convocarea primei ședințe a noului Parlament.



Totodată, am discutat despre posibilele scenarii de creare a majorității parlamentare legitime și a formării ulterioare a Guvernului", a scris şeful statul pe facebook.