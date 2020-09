Veteranii războiului de la Nistru, SUPĂRAȚI PE GUVERNARE că nu au susținut proiectul prin care urmau să beneficieze de poliță medicală gratuită

Veteranii războiului de la Nistru acuză autoritățile că i-au umilit și trădat prin faptul că nu au susținut proiectul care le-ar fi permis să beneficieze de poliță de asigurare medicală gratuită. Într-o conferință de presă, membrii Asociației „Tiras-Tighina-1992” spun că în spatele anulării documentului ar sta șeful statului, Igor Dodon.



Aceştia spun că în urma numeroaselor discuții li s-a promis că această categorie de veterani vor primi polița gratuită, însă, ajuns în Parlament, după mai multe tărăgănări, documentul a fost respins de majoritatea parlamentară.



"Nu-i convine președintelui statului și majoritatea parlamentară nu dorește să-l pună în situație ca el să nu promulge această lege. Această lege este hărțuită, se trage motanul de coadă în Parlament, la maximum, ca să depășim campania electorală, ca, în plină campanie electorală, președintelui să nu-i fie diminuată imaginea.", a declarat Anatolie Caraman, președintele Asociației „Tiras-Tighina -1992”.



"Veteranii rămân în continuare umiliți și guvernarea nu are măcar tăria de caracter și nu are mustrare de conștiință să-și ceară scuze pentru neîndeplinirea promisiunilor date veteranilor.", a menționat Alexandru Banari, membru al Asociației „Tiras-Tighina -1992”.



Am solicitat un comentariu din partea instituției prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al Președinției, Carmena Sterpu, ne-a spus că șeful statului nu are nicio legătură cu acest caz, care ține de procedura legislativă.

Responsabilul pentru presă al PSRM, Irina Astahova, ne-a spus că proiectul de lege va fi transmis spre reexaminare în comisiile parlamentare pentru a evita populismul și a asigura finanțarea acestuia. Am încercat să obținem o reacție și din partea președintelui fracțiunii PDM, Dumitru Diacov, dar politicianul nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj.

Amintim că proiectul inițial propus de Guvern prevedea că doar veteranii de război care NU muncesc să beneficieze de poliță de asigurare medicală gratuită. Documentul a fost votat în prima lectură la începutul lunii iulie.

Ulterior, deputatul Platformei "DA", Stela Macari, a propus un amendament în baza căruia TOŢI veteranii să beneficieze de această facilitate. Proiectul a fost votat în lectura a doua la mijlocul lunii iulie. Cu toate astea, deputații au constatat că acesta este contrar Constituției și au decis să-l supună votului în lectură finală, deja fără amendamentul propus de parlamentarul Stela Macari, ceea ce s-a întâmplat vinerea trecută. Doar că situația a fost incertă și de această dată. Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi și, astfel, veteranii au rămas fără poliță de asigurare medicală gratuită. Ulterior, premierul Ion Chicu l-a acuzat pe deputatul Platformei "DA" că a blocat proiectul de lege. În replică, Stela Macari, a declarat pentru postul nostru de televiziune că Platforma "DA" va insista și în continuarea asupra acestui amendament.