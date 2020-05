Veteranii de război, felicitaţi într-un mod inedit. Membrii de la Asociaţia Bikerilor le-au dus flori și pungi cu daruri

Veteranii celui de-Al Doilea Război Mondial au fost felicitaţi într-un mod inedit. 50 de membri de la Asociaţia Bikerilor au urcat pe motociclete şi au mers să le împartă flori şi pungi cu daruri. Aceştia au pus mână de la mână şi au cumpărat alimente, dar şi produse de uz casnic.



"Vă felicităm cu Ziua de 9 mai. Vă mulţumim că a-ţi luptat, de aceea daţi-ne voie să vă înmânăm acest ajutor!"



Anatolie Corcescul a fost luat la război când avea 16 ani. La ai săi 95 de ani, veteranul cu greu mai desluşeşte momentele de pe frontul de luptă. Cert este însă că 9 mai este pentru el o zi specială şi a aşteptat cu nerăbdare ca măcar cineva să-i treacă pragul.



"Ei nu s-au uitat peste actele mele să vadă că nici nu am 18 ani. Am mers împreună cu grupul de tractorişti, am fost înrolat în brigadă. Acolo am terminat cursurile de tractorist şi am rămas să fiu tractorist. Aram zi şi noapte. Fetele lucrau ziua, iar băieţii, noaptea", a zis Anatolie Corcescul.



Numai în Chişinău, bikerii au mers cu daruri la 80 de veterani.



"Noi am cumpărat produse alimentare, dar şi câteva ceva de uz casnic. Crupe, bomboane şi alte dulciuri. Noi toţi cei de la asociaţie am strâns bani, fiecare şi cât a putut, şi am decis aşa să-i felicităm pe veterani", a declarat Vasile Cucereavîi, reprezentant Asociaţia bikerilor din Moldova.



"Noi încercăm să-i felicităm nu doar de 9 mai, dar şi de Revelion sau la sărbători. Noi vom felicita nu doar veteranii, dar şi copiii lor sau soţiile care sunt în viaţă şi trăiesc greu", a menționat Artiom Guriev, preşedintele "Patria mea e Moldova"





O acţiune similară a bikerilor s-a desfăşurat şi în oraşul Bălţi. Potrivit datelor oficiale, la începutul anului, în Moldova mai erau în viaţă 290 de veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial.