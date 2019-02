VETERANI RĂVĂŞIŢI DE AMINTIRI. Se împlinesc 30 de ani de la războiul din Afganistan

În ajunul comemorării celor 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, veteranii din Ciorescu şi Făureşti, municipiul Chişinău, şi-au comemorat camarazii căzuţi pe câmpul de luptă.

La ceremonie au participat ofiţeri de la "Fulger", dar şi orchestra prezidenţială.



Mihai Repede din comuna Ciorescu îşi aminteşte cu groază de anii petrecuţi pe câmpul de luptă. Cu lacrimi în ochi, bărbatul povesteşte că nici măcar nu a ştiut că va ajunge la război imediat ce a fost înrolat în serviciul militar.



"Aveam 20 de ani. Aşa erau vremurile. Ne-au spus că veţi face serviciul în Afganistan şi pe urmă am nimerit în Uzbekistan. Când stăteam acolo în Afganistan, mă întrebau dacă o să-mi aduc aminte de ei. Nici nu ne gândeam câteodată că vom ajunge acasă", a spus veteranul de război, Mihai Repede.



Printre cei care au luptat în Afganistan este şi Iurie Bradarenco. A văzut ororile războiului la doar 18 ani. Bărbatul spune că a fost marcat profund şi a învăţat cea mai importantă lecţie de viaţă - să nu-i mai fie frică de nimic.



"Aşa mi s-a spus de la comisariatul militar că plecăm în Germania şi ne-am trezit prin Dushanbe vreo trei mii de băieţi tineri de 18 ani. Am avut momente când am fost şi sub foc, am nimerit şi în spital. Cu tehnica şi armamentul în mână zi de zi sub soare. Zi şi noapte în continuu. Sunt mândru că sunt în viaţă şi vreau ca copiii noştri să nu mai vadă şi să nu mai simtă ce este asta război", a spus veteranul de război, Iurie Bradarenco.



Fiecare veteran a beneficiat şi de câte un mic ajutor financiar alocat din bugetul local.



"Avem zece veterani de la conflictul armat din Afganistan. Le acordăm câte două mii de lei şi câte o diplomă semnificativă. Noi cu ei de mândrim şi cu toţi ostașii care au luat arma în mână", a spus primarul comunei Ciorescu, Ivan Scripnic.



În acest an, Guvernul a alocat circa 2.6 milioane de lei pentru ca toţi participanţii la conflictul armat din Afganistan să fie decoraţi cu distincţia Crucea comemorativă.



"Conducerea ţării a mers la preîntîmpinare.Ne mândrim fiindcă nu am fost daţi uitării. S-au întors cu faţa spre noi", a spus preşedintele Uniuni Veteranilor de Război, sect. Centru, Mihai Carp.



În ţară sunt aproximativ 8.500 de veterani care au participat la conflictul militar din Afganistan.