VESTUL SĂLBATIC la Criuleni. Localnicii din Mălăiești, SPERIAŢI DE MOARTE, după ce trei oameni au fost împuşcaţi

Am ajuns mai rău ca în vestul sălbatic. Trei oameni au fost transportaţi aseară la spital în stare gravă, după ce au fost împuşcaţi de amicul de pahar. Unul dintre ei a fost luat ostatic, iar pentru eliberarea acestuia şi reţinerea pistolarului a fost nevoie de intervenţia a 20 de poliţişti. Incidentul nu s-a petrecut pe vreun platou de filmare, ci în satul Mălăiești din raionul Criuleni.

Oamenii din sat spun că au trăit o noapte de coşmar:

"S-au auzit împuşcături. Vecina a auzit şi a venit şi a strigat. Ne-am speriat, am ieşit să vedem. Când am ieşit nu era nimic. Lumina ardea. Pe urmă s-a stins. O vecină s-a auzit numai strigând".



"Nu puteau să intre, că el trăgea cu pistolul. Şi pe urmă el a fugit. S-a ascuns prin tufarii aceştia, nu ştiu pe unde. Şi a intrat şi l-a scos".



"Noi când am venit la vecină, ea deja era însângerată. Că ea a venit să-şi ia soţul, dar soţul nu putea să iasă de acolo, că îl ţinea Vitalic, care a făcut tragedia. Am dormit cu frică. M-am sculat astăzi târziu, nu-mi puteam veni în fire, tragedia foarte mare a fost".



Vecinii susţin că individul era agresiv atunci când consuma băuturi alcoolice şi deseori îi ameninţa cu arma pe oamenii din sat: "Se purta urât. Trăgea din pistol. Eu sunam poliţiştii şi le spuneam să vină, să ia măsurile de rigoare. El băga în speriaţi şi femeia care cere indicaţiile pentru energia electrică. Pistolul îl dădea la toţi oamenii din sat. Este pistol şi se poate întâmpla orice. Avea şi puşti cu care speria lumea".



În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au depistat în gospodăria suspectului un adevărat arsenal de arme şi munţii. Oamenii legii au ridicat o armă cu țeavă listă deținută ilegal, o grenadă, două încărcătoare pentru pistol, aproximativ 150 de cartușe și două arme pneumatice. Pistolarul a fost plasat temporar în izolatorul Poliţiei Capitalei.

El este cercetat penal pentru tentativă de omor, ameninţare şi violenţă săvârşită asupra oamenilor legii, păstrarea ilegală a armelor şi luare de ostatici. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă ani grei de puşcărie.