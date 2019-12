Vești triste pentru fanii lui Ed Sheeran. Cântărețul anunţă că va lua o pauză de la activitatea muzicală şi de la reţelele de socializare

"Bună tuturor. O să iau din nou o pauză", a scris Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, într-un mesaj adresat celor 32,2 milioane de urmăritori ai săi pe Instagram."Epoca şi turneul 'Divide' mi-au schimbat viaţa în atât de multe feluri, dar acum s-au terminat şi este vremea să ies în lume şi să văd mai multe", scrie agerpres.ro "Am lucrat non-stop din 2017 aşa că voi lua o pauză pentru a călători, a scrie şi a citi. Nu voi mai fi prezent pe nicio platformă de socializare până când va veni vremea să mă întorc"."Familiei şi prietenilor mei, ne vom vedea cu următorul prilej, iar fanilor mei, mulţumesc că aţi fost mereu minunaţi. Promit să revin cu piese noi atunci când va fi vremea şi după ce mi-am mai trăit un pic viaţa ca să am despre ce să scriu".Artistul şi-a schimbat fotografia de profil într-o imagine alb-negru cu textul BRB, acronimul expresiei ''be right back'' (''voi reveni curând'', n.red.).Muzicianul născut în comitatul Suffolk a susţinut recent turneul ''Divide'', care a durat doi ani şi a luat sfârşit anul acesta, în timpul căruia a cântat pentru 9 milioane de admiratori în aproape 50 de ţări, susţinând 260 de concerte.Seria de concerte a debutat în martie 2017, iar muzicianul a petrecut 893 de zile în turneu.Cel mai recent album al cântăreţului, ''No. 6 Collaborations Project'', a fost lansat anul acesta şi s-a aflat în fruntea clasamentelor muzicale timp de mai multe săptămâni.Ed Sheeran a fost numit recent artistul numărul unu al deceniului de Official Charts Company, după ce s-a aflat de 12 ori pe prima poziţie a clasamentului oficial de single-uri şi de albume în perioada 2010-2019, performanţă neegalată de niciun alt artist în această perioadă.