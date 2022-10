Vești proaste pentru șoferi: Săptămâna se încheie cu scumpiri esențiale la carburanți

Săptămâna se încheie cu scumpiri esențiale la carburanți, benzina și motorina devenind un lux pentru șoferii care își alimentează mașinile la stațiile din țară.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 8-10 octombrie.

Un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu maximum 24 de lei și 57 de bani. Preţul este în creștere cu 14 bani.

Și motorina se scumpește și va costa 26 de lei și 38 bani, cu 32 de bani mai mult decât astăzi.

Precum explică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cotațiile internaționale Platts la benzină și motorină au crescut brusc pe fundalul ultimei decizii OPEC+



Decizia OPEC+ care a urmat, de a reduce producția de petrol cu 2 milioane de barili/zi, a avut drept efect o creștere imediată a prețurilor la petrol, care au atins cel mai înalt nivel din ultimele 3 săptămâni, marca Brent ajungând să fie tranzacționată la 93,37 dolari /baril.



Doar în cadrul ultimelor două sesiuni, cotațiile Platts la motorină au crescut cu circa 150 dolari/tona, iar la benzină cu circa 50 dolari /tona.



În total, în intervalul ultimelor 14 zile utilizat de către ANRE la calcularea prețurilor maximale, cotațiile s-au majorat cu 14,5 % la motorină și cu 9% la benzină.



Având în vedere faptul că Republica Moldova nu are o producție proprie și importă 100% din necesarul de produse petroliere din afara țării, fluctuațiile la bursele internaționale se reflectă inevitabil și la nivelul prețurilor la pompă pentru consumatorii finali, precizează ANRE.