Vești din lumea auto! Nissan nu mai vrea acelaşi preşedinte ca la Renault

Renault şi cel mai mare acţionar al său - statul francez - fac presiuni pentru ca Jean-Dominique Senard să preia funcţia de preşedinte al producătorului auto nipon, susţine FT.Senard a fost numit în ianuarie preşedinte al al producătorului auto francez şi se aşteaptă să fie numit şi preşedinte al board-ului Nissan, datorită participaţiei de 43% deţinută de Renault. Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez.Renault şi Nissan nu au comentat informaţiile, scrie agerpres.ro În 19 noiembrie, Carlos Ghosn, în vârstă de 64 de ani, a fost pus sub acuzare în Japonia pentru că ar fi omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, în perioada 2010 - 2015.Recent, Comitetul de guvernanţă al Nissan a confirmat într-un comunicat că a discutat separarea între funcţiile operaţionale şi cele de supervizare. Până în martie, Comitetul va face recomandări board-ului Nissan privind întărirea guvernanţei şi modul de numire, inclusiv compensaţiile salariale şi selectarea preşedintelui.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.