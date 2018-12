Veşti bune pentru fanii "Game of Thrones". O expoziţie a serialului îşi va deschide porţile în primăvara lui 2019 la Belfast

Evenimentul va fi găzduit de Titanic Exhibition Centre în perioada aprilie-septembrie şi va oferi publicului experienţe imersive cu tematica poveştilor din serial.Vizitatorii vor avea şansa să admire de aproape măiestria şi arta din spatele serialului premiat cu numeroase Emmy şi filmat parţial în Irlanda de Nord."Având în vedere rolul unic şi central pe care Irlanda de Nord l-a avut în realizarea şi moştenirea serialului, suntem mândri că aducem Game Of Thrones: The Touring Exhibition la Belfast", a spus vicepreşedintele HBO, Jeff Peters."Suntem atât de fericiţi să ne invităm admiratorii din Irlanda de Nord, restul Marii Britanii şi Republicii Irlanda să ni se alăture în Titanic Quarter din Belfast pentru a intra în universul Game Of Thrones", a mai spus acesta.Expoziţia aduce în faţa publicului costume, elemente de recuzită originale şi decoruri din toate cele şapte sezoane, scrie Agerpres.ro. Centrul expoziţional care va găzdui evenimentul se află în apropierea Titanic Studios, unde a fost filmată cea mai mare parte din serial timp de zece ani.Cel de-al optulea sezon al seriei este programat să fie difuzat în aprilie 2019.