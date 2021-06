Vești bune pentru amatorii tenisului! US Open va fi primul turneu de Mare Şlem al anului care se va desfășura în condiții normale, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la Australian Open 2020.Oficialii US Open au anunțat că turneul va fi jucat cu porțile deschise, fără a fi impuse restricții în ceea ce privește numărul spectatorilor. Astfel, accesul fanilor se va face la 100% din capacitatea arenelor.Decizia a fost luată în urma vaccinării a peste 70 la sută dintre adulții americani cu cel puțin o doză de vaccin, ceea ce a dus la relaxarea restricțiilor.Ediția trecută a turneului de la New York s-a desfășurat fără spectatori, lipsa acestora reprezentând un mare minus atât pentru jucători, cât și pentru fanii tenisului.Competiția din acest an se va desfășura în perioada 30 august - 12 septembrie, iar biletele pentru eveniment vor fi puse în vânzare începând cu 15 iulie.