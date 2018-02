Vestea care a uimit o lume întreagă! O echipă de cercetători ar fi descoperit de ce apare cancerul

Sistemul imunitar şi nu moştenirea genetică ar reprezenta factorul-cheie în prevenţia cancerului, conform unui studiu publicat în cea mai recentă ediţie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association, scrie digi24.ro.

O echipă de oameni de ştiinţă de la universităţile Dundee, Heriot Watt şi Edinburgh din Scoţia şi de la Institutul Curie din Franţa a descoperit că slăbirea sistemului imunitar odată cu îmbătrânirea reprezintă un motiv important pentru dezvoltarea tumorilor, potrivit Agerpres.



Conform concluziilor, în general, sistemul imunitar manifestă un declin mai lent la femei în comparaţie cu bărbaţii, fapt ce a permis analizarea diferenţelor de gen în incidenţa cancerului. De asemenea, riscul de apariţie a acestui tip de afecţiune creşte în mod semnificativ odată cu înaintarea în vârstă.



Predispoziţia genetică, stilul de viaţă şi mediul înconjurător reprezintă la rândul lor factori de risc în dezvoltarea cancerului.



Cercetătorii au analizat informaţii prelevate de la două milioane de cazuri de cancer ale unor persoane cu vârste între 18 şi 70 de ani şi au conceput o ecuaţie matematică pentru a estima modul în care va creşte incidenţa cancerului. Modelul lor a funcţionat mai bine comparativ cu ipoteza mutaţiilor multiple, au notat ei.



''Este încă devreme, însă dacă se dovedeşte că avem dreptate se poate vorbi despre o cu totul altă modalitate de a trata şi preveni cancerul'', a declarat Thea Newman, cadrul didactic în cadrul Universităţii Dundee.



''Aproape orice cercetare importantă din domeniul cancerului se bazează pe înţelegerea mutaţiilor genetice, ţintirea lor şi, astfel, vindecarea bolii. Nu contrazicem faptul că mutaţiile (genetice) cauzează cancer, însă punem sub semnul îndoielii afirmaţia potrivit căreia ele sunt principalele vinovate pentru creşterea rapidă a incidenţei cancerului odată cu îmbătrânirea în condiţiile în care aceasta din urmă determină modificări profunde în organism'', a explicat omul de ştiinţă.



Echipa de cercetători a testat modelul conceput pe informaţii prelevate din baza de date a programului american ''Surveillance, Epidemiology, and End Results'' (Supraveghere, Epidemiologie şi Rezultate - SEER) al Institutului Naţional pentru Cancer. Rezultatele au relevat faptul că mai multe tipuri de cancer au o puternică legătură cu declinul sistemului imunitar, în timp ce alte forme de tumori ar fi declanşate de o combinaţie dintre slăbirea imunităţii şi mutaţiile multiple.



''Credem descoperirile noastre sunt extrem de relevante şi demonstrează nevoia de a aborda cu mai multă seriozitate sistemul imunitar în cadrul studiilor despre cancer'', a subliniat Clare Blackburn, cadrul didactic la Universitatea din Edinburgh.



(Studiul) ''sugerează că, pe lângă mutaţii, ar trebui să ne concentrăm atenţia şi pe modul în care poate fi întărită funcţia timusului, într-un mod controlat'', a adăugat acesta cu referire la un organ cu rol important al sistemului imunitar.