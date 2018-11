Vestea că Rezervația Prutul de Jos a fost inclusă în patrimoniul UNESCO i-a bucurat enorm pe locuitorii din Cahul

REZERVAŢIA "PRUTUL DE JOS"

Vestea că prima Rezervație a Biosferei din Moldova, "Prutul de Jos", a fost inclusă în patrimoniul UNESCO i-a bucurat enorm pe localnicii din Cahul. Autorităţile din raion speră că astfel în regiunea de sud vor ajunge mai mulţi turişti, mai ales că funcţionarii îşi propun să elaboreze un tur în cele nouă localităţi din luncă.



"Prin crearea rezervaţia biosferei în primul rând s-ar mări teritoriul ca arie protejată, am putea accesa fonduri europene.Aşa o să dezvoltăm turismul şi nu numai noi vom avea de câştigat, chiar şi băştinaşii", a declarat Viorica Paladi, şefa de secţie de la Rezervaţia "Prutul de Jos".



"Noi recunoaştem că avem nevoie de rezvoltarea reţelelor de cazare, dar în principiu aici în sudul ţării sunt acele renumite tradiţii a dansului popular. Un traseul turistic din nouă localităţi din lunca Prutului, adică în fiecare localitate o să fie câte un popas turistic, locurile istorice",a declarat Ion Groza, preşedinte raionul Cahul.



Rezervația biosferei "Prutul de Jos" are o suprafață de aproape 15 mii de hectare cu aproape 200 de specii de păsări și 40 de specii de mamifere. De asemenea, pe teritoriul rezervației cresc peste 300 de tipuri de plante. Multe dintre acestea sunt pe cale de dispariție și au fost incluse în Cartea Roșie a Moldovei.



"Cu mult va îmbunătăţi situaţia din regiune şi va da posibilitate inclusiv şi dezvoltarea sub aspect economic. Beneficii inclusiv şi bănești, financiare care vor fi reinvestite la dezvoltarea durabilă a rezervaţiei", a menționat Ion Platon, director adjunct agenţia Moldsilva.



"Eu sunt sigur că datorită obţinerii acestui certificat, acestei recunoaşterii mondiale şi europene în scurt timp aceste aşteptări vor fi îmbunătățite foarte mult", a zis Valeriu Caisin, vice-director ştiinşific a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.



Şi localnicii din regiune s-au arătat încântaţi de decizia istorică.



"Cred că oamenii vor conversa mai mult cu turiştii, vor merge în vizite.Mai muţi oameni vin, mai multe finanţe aduc şi respectiv economia va creşte. "



"O să fie o atracţie turistică pentru oraşul nostru, este o onoare deci cred că o să aducă ceva mai frumos pentru oraşul nostru."



"Sperăm că o să vină turiştii o să vadă meleagurile noastre şi o să vadă meleagurile noastre frumoase şi mergem spre dezvoltare. "



În prezent, în patrimoniul UNESCO figurează peste 670 de rezervații din peste 120 de țări.