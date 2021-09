Vestea că autorităţile vor să blocheze activitatea Loteriei Naţionale a Moldovei i-a întristat pe cei 100 de mii de beneficiari ai proiectelor sociale

Sunt îngrijoraţi că vor rămâne fără sprijinul extrem de necesar pentru a supravieţui. Este situaţia în care s-au pomenit în jur de 100 de mii de beneficiari ai proiectelor sociale implementate de partenerul privat al Loteriei Naționale în domeniul loteriilor și pariurilor sportive. Asta după ce deputatul PAS Dumitru Alaiba a declarat că va încerca să blocheze activitatea agentului economic prin legi scandaloase şi păgubaşe pentru stat. 40 de bătrâni, persoane cu nevoi speciale și familii sărace din Corpaci, raionul Edineț, sunt asiguraţi cu prânzuri calde până la sfârşitul anului. Se întâmplă după ce NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naționale, a oferit 70 de mii de lei pentru procurarea produselor alimentare, în cadrul unui proiect social realizat împreună cu Asociaţia Izvoraș-Corpaci și Primăria din sat. Deja de trei ani, statul nu mai oferă bani pentru a-i ajuta, iar primarul a bătut la uşa companiilor care manifestă responsabilitate socială."Slava Domnului cu ajutorul multor donatori, iar în acest an inclusiv cu suportul Loteriei Moldova am încercat cumva să aducem o prelungire a acestui serviciu.", a declarat Veaceslav Uja, primarul satului Corpaci.Iar 100 de familii nevoiaşe au primit pachete cu produse alimentare în cadrul campaniei "Alături de oameni", desfășurată în mai multe raioane. Primarul Veaceslav Uja se arată îngrijorat de faptul că activitatea acestei companii ar putea fi pusă pe brânci, iar proiectele sociale ar putea fi stopate, dacă majoritatea parlamentară va adopta iniţiativa deputatului PAS Dumitru Alaiba privind interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc."Noi observăm foarte mult timp că Loteria Moldovei, în afară de vânzare de bilete, practică şi nişte activităţi destul de benefice pentru comunitate. Aici m-aş gândi, dacă eu aş fi legiuitor, şi aş pune pe masă tot ce este bun, şi tot ce ar încurca şi după aia aş lua o decizie clară cum să procedez mai departe.", a declarat Veaceslav Uja, primarul satului Corpaci.Vestea că autorităţile intenţionează să blocheze activitatea celor două companii l-a îngrijorat şi pe Cavalerul Ordinului ”Ștefan cel Mare”, Victor Chilinciuc. Fostul angajat al Brigăzii cu Destinaţie Specială "Fulger" şi-a pierdut piciorul după ce a fost rănit în timpul războiului de la Nistru, dar nu s-a lăsat înfrânt. În calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei Veteranilor "Sfântul Gheorghe Biruitorul", Victor Chilinciuc a lansat la adresa mai multor agenţi economici apeluri privind susţinerea veteranilor care au luptat pentru independenţa ţării."Eu vreau să-mi exprim tot respectul și mulțumirea companiei NGM fiindcă, câțiva ani în urmă, când la noi în țară era un fel de criză politică și economică, era un grup de veterani cu dizabilități de diferite grade, și erau veterani cu boli cronice, și cu boli incurabile care aveau nevoie urgent de ajutor financiar. Ei au fost unica organizație din toate cele care noi ne-am adresat, ei au fost unicii care au făcut legătura cu noi.", a declarat Victor Chilinciuc, vicepreşedintele Asociaţiei Veteranilor "Sfântul Gheorghe Biruitorul".Veteranul spune că, deja de câţiva ani, partenerul privat al Loteriei Naţionale a Moldovei oferă ajutor financiar pentru 50 de veterani, care este extrem de necesar, mai ales în timpul pandemiei."Un mare rol joacă susținerea aceasta. O să fie o mică pierdere pentru categoriile acestea care beneficiază, fiindcă din câte știu, compania nu ne ajută doar pe noi, pe veterani."Despre faptul că eventuale blocaje din partea guvernării ar putea afecta şi proiectele sociale desfăşurate de NGM Company a reclamat şi administraţia acestui agent economic, care a adus statului venituri de 180 de milioane de lei în ultimii trei ani."În primul rând, cel mai mult ar avea de pierdut societatea moldovenească. Îi vizează pe toți beneficiarii proiectelor noastre sociale. Pot ușor să spun și cifra pe care am cheltuit-o pe parcursul mai multor ani, de la începutul activității noastre în proiectele sociale, este vorba de cinci milioane de lei.", a declarat Plamen Milanov, directorul NGM Company.Anterior, directorul NGM Company a mai atras atenţia asupra faptului că, în următorii 10 ani, bugetul Republicii Moldova ar putea pierde jumătate de miliard de lei în cazul în care Parlamentul va adopta iniţiativa legislativă scandaloasă a lui Dumitru Alaiba. De notat că deputatul PAS jonglează cu fraze generale şi populiste atunci când este întrebat franc de ce vrea să blocheze loteriile şi pariurile sportive, care este este un domeniu controlat exclusiv de stat."Legea se referă la interzicerea publicității jocurilor de noroc din motiv că această activitate e o mare mare problemă pentru populație.- De ce ?- Jocurile de noroc sunt o sursă de sărăcie, sunt o sursă de dependență. Sunt multe multe familii distruse din cauza acestei dependențe.– Argumentele dumneavoastră se bazează pe anumite studii?- Există și notă informativă, în care încerc să argumentez foarte clar și o să avem consultări. Este doar la început. O să fie și consultări.- Nu sunt cifre, cine a fost sărăcit, cine a avut de suferit?- Încă o dată, o să fie consultări și o să dezvoltăm problema mult mai serios.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.Anterior, Vadim Dermenji, directorul companiei "Loteria Naţională a Moldovei", fondată de stat, a atenționat că, dacă proiectul lui Alaiba va fi adoptat de majoritatea parlamentară, atunci jocurile de noroc din Moldova vor fi controlate de casele de pariuri din străinătate, care sunt implicate în scheme de spălare de bani şi nu achită taxe în ţara noastră.