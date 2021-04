Veste tristă. Soprana Valentina Naforniță a anunțat că divorțează de tenorul Mihai Dogotari (FOTO)

Soprana Valentina Naforniță și-a anunțat prietenii virtuali despre divorțul de tenorul Mihai Dogotari. Cei doi au format un cuplu de 20 de ani, 10 dintre ei fiind în căsătorie. Soprana a făcut anunțul în limba engleză, pe pagina sa de Instagram.

,,Divorce .

Not the most pleasant experience, but life goes on. I wish him well and I wish myself well. This is all I will ever say about it. Thank you.”

Artiștii Valentina Naforniță și Mihai Dogotari au evoluat împreună pe scene mari ale lumii, fiind apreciați pentru prestațiile lor spectaculoase.