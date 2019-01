VESTE TRISTĂ pentru fanii lui Batman. Ben Affleck nu va mai juca în noul film regizat de Matt Reeves

Potrivit site-ului de specialitate Deadline, Ben Affleck nu va conduce distribuţia acestui film intitulat simplu 'The Batman', ce va fi lansat pe ecrane la 25 iunie 2021 şi care se va axa asupra unui Bruce Wayne mai tânăr decât în precedentele episoade.Actorul a confirmat miercuri această ştire pe contul său oficial de Twitter. "Sunt emoţionat să văd 'The Batman' în vara lui 2021 şi să văd cum viziunea lui Matt Reeves devine realitate", a scris actorul pe această reţea de socializare.Affleck l-a interpretat pe acest supererou în filmele 'Batman vs. Superman: Dawn of Justice' şi 'Suicide Squad' (ambele din 2016), şi 'Justice League' (2017), toate aparţinând universului cinematografic al Warner Bros. inspirate din DC Comics, scrie agerpres.ro Dublul laureat cu Oscar (cel mai bun scenariu pentru 'Good Will Hunting' şi cel mai bun film pentru 'Argo') rămâne astfel în afara acestui proiect, pe care iniţial ar fi trebuit să-l regizeze şi să-l interpreteze.În aşteptarea confirmării viitorului protagonist al acestui lungmetraj, se ştie deocamdată că regizorul ales este Matt Reeves, din a cărui filmografie fac parte 'Cloverfield' (2008), 'Let Me In' (2010), 'Dawn of the Planet of the Apes' (2014) şi 'War for the Planet of the Apes' (2017).