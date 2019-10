Veste tristă pentru Beyonce. Vezi cine sufera de cancer în familia interpretei

Tatăl celebrei cântărețe Beyonce, Mathew Knowles, a fost diagnosticat cu o formă de cancer la sân. Potrivit Daily Mail, Mathew Knowles, în vârstă de 67 de ani, a făcut dezvăluirea despre boala sa în cadrul emisiunii „Good Morning America”, de la postul de televiziune ABC, difuzată miercuri, 2 octombrie 2019, scrie libertatea.ro.

Nu este clar când a fost diagnosticat cu această boală tatăl lui Beyonce și nici ce tratament face.

Cancerul la sân în rândul bărbaților este rar. Sub un procent dintre persoanele care dezvoltă cancer la sân sunt bărbaţi, iar boala este mai răspândită în rândul celor cu vârste cuprinse între 60 şi 70 de ani. Mathew Knowles s-a separat de soția sa, Tina, în anul 2011, după 30 de ani de mariaj.

I’ll be on @GMA tomorrow making a special announcement. Tune in! ???????? pic.twitter.com/8AEwo7ilxV