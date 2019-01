Veste şoc în lumea tenisului mondial. Andy Murray şi-a anunţat retragerea din sportul alb

Veste şoc în lumea tenisului mondial. Andy Murray şi-a anunţat cu lacrimi în ochi retragerea din sportul alb. Scoţianul de 29 de ani a declarat acest lucru la o conferinţă de presă susţinută la Melbourne în ajunul turneului Australian Open.



Murray a dezvăluit că vrea să renunţe la tenis după al treilea Mare Şlem al anului, Wimbledon, însă nu e convins că va putea să joace până în vară din cauza durerilor la şoldul drept.



"Nu mă simt bine. Am probleme de mai mult timp. Am dureri mari, probabil, deja de 20 de luni. Am făcut tot ce se putea pentru a nu mai avea dureri la şold. Nu m-a ajutat prea mult. Sunt mai bine decât eram acum şase luni, dar încă am dureri mari", a spus Andy Murray, tenisman.



Murray a admis că Australian Open ar putea fi ultimul său turneu.



"Sunt şanse mari ca Australian Open să fie ultimul meu turneu. Am mai spus că nu sunt pregătit să joc, atunci când am dureri atât de mari", a declarat Andy Murray, tenisman.



Fostul lider mondial a fost operat la şold în luna ianuarie a anului 2018 şi, de la revenirea pe teren, a jucat doar 14 partide. În cariera sa, Andy Murray a cucerit trei trofee la turneuule de Mare Şlem. Scoţianul a cucerit şi Cupa Davis, cu echipa Marii Britanii, în 2015.

El a rezistat 41 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale. La Australian Open 2019 tenismanul britanic îl va înfrunta în primul tur pe spaniolul Roberto Bautista Agut, cel de-al 22-lea favorit al turneului.