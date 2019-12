Veste proastă pentru turişti. Construcţia hotelului de gheaţă din Munții Făgăraș, amânată. Care este motivul

Veste proastă pentru turiştii care aşteaptă construcţia hotelului de gheaţă din Munții Făgăraș, România. Din cauza temperaturilor neobişnuit de ridicate, lucrările de construcţie ale acestuia au fost amânate până în luna ianuarie a anului viitor.

În aceste condiţii, cei care au făcut rezervări pentru Revelion trebuie să-şi schimbe planurile. În anii precedenţi, în luna noiembrie, echipe formate din 40 de muncitori începeau construcţia hotelului de gheaţă, aflat la peste două mii de metri altitudine, la Bâlea Lac. Urma apoi o inaugurare fastuoasă la care participau sute de turişti din toate colţurile lumii. Chiar anul trecut, în această perioadă, atmosfera de acolo era de poveste. Vizitatorii admirau un hotel cu 14 camere, iar în interior erau amplasate statuile marilor nume din industria muzicii. Printre ele Michael Jackson, Madonna şi Elvis Presley.

"Hotelul ăsta este ceva inedit. Super!".

"Am mai fost în câţiva ani, dar de la an la an se face din ce în ce mai frumos".

Acum, însă lacul, de pe care erau tăiate blocurile de gheață pentru zidurile hotelului, nici măcar nu este îngheţat. Mai mult, meteorologii prognozează pentru astăzi şi mâine, la Bâlea Lac cele mai mari temperaturi de până acum, de plus 11 grade Celsius.

Hotelul de gheaţă din masivul Făgăraş este construit anual şi atrage sute de turişti din întreaga lume.