Veste mare pentru fanii trupei suedeze ABBA. Cei patru muzicieni au anunțat că se vor reuni, după o pauză de 35 de ani, și vor lansa două piese noi. Potrivit lor, una dintre piese se va numi ”I Still Have Faith In You” și va fi interpretată în cadrul unei emisiuni care va fi transmisă în decembrie.

Trupa a anunţat anterior că este programat şi un turneu cu hologramele lor pentru 2019 sau 2020.

Proiectul, care va implica realitatea virtuală şi inteligenţă artificială, a fost descris drept o experienţă nouă de divertisment. Cele patru staruri suedeze nu au mai susţinut în mod oficial niciun concert împreună, după ce s-au despărţit în 1982.

ABBA s-a făcut remarcată prin câştigarea concursului Eurovision, cu piesa ”Waterloo”, în 1974. Au urmat hituri care i-a adus faima mondială, precum ”Money, Money, Money”, ”The Winner Takes It All” sau ”Dancing Queen”.