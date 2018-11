VESTE IMPORTANTĂ pentru toți părinții. De la ce vârstă veți putea duce copiii la grădiniță

Copiii vor putea merge la grădiniţă de la vârsta de doi ani şi nu de la trei, aşa cum era până acum. Modificările în Codul Educaţiei au fost votate de Guvern. Astfel, autorităţile vor să dezvolte competenţele copiilor şi să le asigure accesul la învăţământ de la o vârstă mai mică. În aceste condiţii, şi părinţii vor putea să revină mai repede în câmpul muncii.

La grădiniţa-creşă nr. 112 din sectorul Botanica al Capitalei merg în jur de 40 de copii cu vârstă cuprinsă între doi şi trei ani. Directorul spune că instituţia este dotată cu toate cele necesare. Toate cheltuielile sunt acoperite de stat, iar părinţii care doresc un meniu mai divers pentru copilul lor, trebuie să achite suplimentar.



"Avem două grupe dotate special pentru copiii de această vârstă, pentru că aici este blocul şi de blocul sanitar şi de dormitor. Pentru copiii de la vârsta de doi anişori se pune accent mai mult pe formarea abilităţilor de autoservire, copilul este învăţat cum să mânânce corect, cum să meargă la baie", a declarat Tatiana Gurdiș, directorul grădiniţei-creşă nr. 112.



Şi educatoarele spun că vârsta cea mai potrivită pentru a duce copilul la grădiniţă este cea de peste doi ani, pentru că în această perioadă copilul se obişnuieşte cel mai uşor cu oamenii necunoscuţi.



"Este important de adus copiii la grădiniţă devreme pentru că ei se deprind în societate, într-un mediu.Astfel îi devine mai uşor pe viitor", a zis Elena Mînăscurtă, educatoare .



Părinţii spun că şi-au adus odraslele la grădiniţă mai devreme pentru a avea mai mult timp pentru serviciu.



"Eu vreau să ies şi la serviciu pentru că acum sunt timpuri grele, trebuie de lucrat. Aici ei se dezvoltă mai repede, acasă, având chiar şi vârsta de trei ani, ar putea să nu citească."



"Copilul are doi anişori şi parcă totoul este bine, am avut primele două zile de plânsete, acum e binişor. Trebuie să mergem la lucru. Timp de un an copilul se deprinde şi apoi mergem la grădiniţă, imunitatea se deprinde tot."



Potrivit autorilor proiectului, în prezent în ţară sunt aproape 900 de instituţii pregătite sau în curs de pregătire pentru a primi jumătate din copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi trei ani. Statul va extinde treptat finanțările pentru acest serviciu.



"Solicitările părinţilor sunt foarte multe în ultima perioadă. Părinţii doresc să iasă mai devreme la serviciu. Cresc o generaţie de copii mai dezvoltaţi care deja începând cu vârsta de doi anişori, pot singurei să se deservească.Ministerul Educaţiei are elaborat şi un curriculum pentru vârsta de doi anişori", a declarat Valentin Crudu, şef Direcţie învăţământ general , Ministerul Educaţiei.



Autorităţile centrale dau asigurări că în grădiniţele din Capitală sunt suficiente grupe şi pentru copiii de doi ani. Potrivit specialiştilor de la Direcţia Educaţie, singura problemă este că în majoritatea instituţiilor preşcolare lipseşte asistenta medicală. În prezent, sunt 30 de locuri vacante.



"În unele instituţii s-au păstrat încăperile pentru grupele de creşă, astfel sunt şi aceleaşi oliţe. Dar ce ţine de meniu, diferenţa este doar în grame. Din vară vom începe treptat să deschidem aceste grupe", a declarat Tatiana Bostan, specialist principal metodist, secţia management preşcolar, DGETS .



În Moldova sunt 40 de mii de copii cu vârsta cuprinsă între doi şi trei ani. La sfârșitul anului 2017, funcționau peste 1 400 de instituții de educație timpurie, inclusiv 800 cu statut de grădiniță-creşă.