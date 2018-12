VESTE BUNĂ! Veteranii de război ar putea primi, de anul viitor, o indemnizaţie lunară mai mare

Veteranii de război ar putea primi, de anul viitor, o indemnizaţie lunară mai mare. Declaraţia a fost făcută de Pavel Filip în cadrul unui forum, care a avut loc în raionul Străşeni. Premierul susţine că există posibilitatea să identifice bani din bugetul de stat pentru majorarea alocaţiilor.

"Vom încerca să identificăm posibilitatea financiară, pentru majorarea alocaţiei lunare, care astăzi, după cum am mai spus constituie 100 de lei şi este foarte mică", a declarat Pavel Filip, premier.



Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, susţine că înainte de a fi mărite indemnizaţiile, va trebui să verifice încă o dată care este numărul exact al veteranilor, asta pentru că unii au legitimaţii false.



"Trebuie mai întâi să ne clarificăm obiectiv câţi oameni au luptat în războiul din Transnistria, pentru că am constatat de-a lungul timpului că au fost eliberate legitimaţii şi unor oameni care nu au fost acolo. După ce vom întocmi acea listă, care desigur că va fi una mai mică, Guvernul va veni cu mărirea indemnizaţiilor", a menţionat ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.



În cadrul forumului, peste 20 de veterani ai războiului de la Nistru au primit distincţia "Vulturul de Aur" din partea Ministerului de Interne. Grigorie Spînu este unul dintre ei. Bărbatul a fost comandant de brigadă, iar acum două zile a împlinit 75 de ani.



"Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. Pentru că eu nu doar participam la luptele din Transnistria, dar şi trebuia să restabilesc tehnica din brigadă. Copiii mei nu mă vedea practic deloc, i-a crescut soţia. Mulţumesc mult pentru atenţia care ni s-a oferit", a spus Grigore Spînu, veteran al războiului de pe Nistru.



Cu o distincţie din partea ministerului s-a ales şi Gheorghe Ticu. Bărbatul îşi aminteşte că a fost luat la război în 1992, chiar de ziua sa de naştere.



"Ne spuneau că ne ducem la odihnă, dar noi de fapt eram la luptă. Când am fost luat acolo, nu m-am gândit să am privilegii pe seama asta, m-am dus să apăr integritatea ţării", a spus Gheorghe Ticu, veteran.



În prezent, în Moldova sunt înregistraţi 27 de mii de veterani.