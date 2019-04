VESTE BUNĂ! Strada Calea Ieșilor din Sectorul Buiucani al Capitalei, iluminată (FOTO)

Calea Ieșilor din Chișinău are de aseară un nou sistem modern de iluminat. În urma renovării au fost montate peste 150 de becuri de tip LED pe o lungime de trei kilometri. Instalaţia consumă cu aproape 50 la sută mai puţin curent electric, ceea ce va aduce economii substanţiale la bugetul Primăriei.



Lucrările au durat aproape două săptămâni, iar costurile au fost de 2 milioane de lei.



"Ceea ce mi-am dorit eu a fost să asigur un maxim comfort și siguranță oamenilor, deoarece am tot primit plângeri că în orele de seară se tem să iasă pe anumite porțiuni de stradă căci nu este lumină. De asta pentru mine, una dintre priorități a fost modernizarea iluminatului", a declarat Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.



Localnicii sunt încântați şi spun că acum se simt mai în siguranţă.



"Era foarte periculos. Chiar când învățam în schimbul de seară la școală, fără ca să mă însoțească cineva, nu treceam pe aici."



"Oamenii se temeau, femeile, copii."



Oamenii își doresc ca și parcul "Alunelul" să fie iluminat.



"Iată cum se lasă seara, nu putem sta până mai târziu. Și așa vin târziu de la serviciu. Suntem nevoiți să stăm puțin cu copii. Ei mai vor, plâng, dar dacă nu-i lumină..."



Primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu a promis că problema va fi rezolvată în scurt timp.



"Continuăm ceea ce am zis că facem pentru cetățeni și ne vom strădui să avem rezultat în termen de 3-4 luni de zile", a spus Ruslan Codreanu, primarul general interimar al Capitalei.



Proiectul de modernizare a reţelelor de iluminat stradal a inclus 10 străzi din Chișinău, cu o lungime totală de 27 de kilometri. Lucrările vor continua şi în perioada următoare pentru extinderea reţelei şi în curţile blocurilor din mai multe sectoare ale Capitalei. Pentru instalaţiile moderne de iluminat public de pe cele 10 străzi au fost alocate din bugetul municipal peste 14 milioane de lei.