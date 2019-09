Veste bună! Staţiile de aşteptare din Capitală vor fi reparate

După mai bine de un deceniu în care au fost lăsate în paragină, staţiile de aşteptare din Capitală vor fi reparate. Cel puţin o parte din ele. Firma privată care a luat în arendă acum 12 ani sute de staţii din Chişinău s-a apucat abia anul acesta să-şi onoreze obligaţia de a le repara.



Până acum, muncitorii au reparat 42 din cele 302 staţii pe care le are în subordine agentul economic. Compania, care s-a angajat să investească două milioane şi jumătate de euro în întreţinerea acestora, susţine că nu a putut face acest lucru în ultimii 12 ani din cauza insolvabilităţii.



Călătorii sunt de părere că staţiile care până acum stăteau să cadă arată mai civilizat.



"Mult mai frumos a devenit. Aici era dezordine, acoperişul era smuls, unii scriu tot ce doreau pe pereţi şi lipeau tot ce găseau. Acum e mai frumos."



Agentul economic susţine că în 2 ani va repara toate cele 302 staţii de aşteptare. Restul de 500 vor rămâne aşa cum sunt deoarece municipalitatea, care le gestionează, nu are bani.



"Ori le transmitem agenţilor economici, ori prevedem bani pentru bugetul anului următor pentru reparaţia acestora. Ca să fie clar, bani pentru acest an nu avem ca să le renovăm", a spus consilier primarul general interimar, Tudor Gîrbu.



Pe de altă parte, nici locuitorii capitalei nu au grijă de spaţiile în care aşteaptă transportul public. Unele dintre staţii au fost vandalizate la câteva ore după reparaţii.



"Sunt inscripţii, sunt scaune rupte, sunt acoperişurile deteriorate", a spus consilier primarul general interimar, Tudor Gîrbu.



Potrivit Institutului pentru Politici și Reforme Europene, peste 60% dintre stațiile de așteptare a transportului public din municipiul Chișinău necesită reparaţii capitale.