VESTE BUNĂ! Secția Chirurgie Aseptică a Spitalului din Cahul a fost renovată și redeschisă

Secția Chirurgie Aseptică a Spitalului din Cahul, în cei 33 de ani de activitate, nu a fost niciodată renovată.”Un lucru foarte bun și pentru personalul medical, care vine la lucru și acum au condiții mai bune, mai frumoase și cu zâmbetul mai mare o să vină la serviciu”, a spus Igor Chirilov, șeful Secției chirurgie aseptică.”Este o zi foarte fericită pentru noi. Și noi am depus mult efort. Zile la rând am lucrat aici ca să avem așa o secție, eu cred că și pacienții or să fie mulțumiți.””Infrastructura este absolut impecabilă, linoleum medical, regim de climatizatoare în fiecare salon, fiindcă suntem perla sudului Republicii Moldova și avem temperaturi ridicate. Am făcut o secție unde într-un salon nu avem mai mult de patru paturi”, a zis Igor Chirilov, șeful Secției chirurgie aseptică.”Este unul din multele proiecte, care au fost implementate de noi. Atunci când este o comunicare, când se depun eforturi și eforturi comune. Ne-a reușit să facem foarte multe lucruri bune, de care suntem mândri”, a declarat Elena Bacalu, deputat PDM ”Vom eficientiza energetic blocul terapeutic și centrul perinatal. Avem reparația capitală la etajul 3, blocul perinatal, secția lăuzie. Avem reparația pediatriei și chirurgiei pediatrice, circa 6-7 milioane de lei.””Am avut nevoie de aceste schimbări, pentru că eram pe 6 etaje, acum ne-am comasat la un etaj și e foarte bine atât pentru pacienți, cât și pentru colaboratori.””Condițiile de muncă cred că o să fie tot în folos și a medicilor și a pacienților. Cu aceeași programare, nu cu mulțimea sub ușa medicului, dar o să intre unul, doi și or să aștepte”, a scris Tatiana Cotoi, șefa Secției Consultative.