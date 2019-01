VESTE BUNĂ: Salvatorii au primit 24 de șenilate pentru intervenții în condiții meteo extreme

Parcul auto al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a fost dotat cu 24 de automobile de teren şi maşini-amfibie. Noile autospeciale au costat bugetul de stat 17 milioane de lei.

Maşinile fac drum printre nămeţi, zone accidentate, iar cel mai curios este că, în caz de necesitate, pot pluti pe apă la fel ca bărcile cu motor. Utilajul are tracţiune integrală şi poate să circule atât pe roţi, cât şi pe şenile, în funcţie de misiune.



Piesele pentru automobile au fost produse în Canada şi asamblate la Bucureşti. Potrivit ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, cu ajutorul tehnicii performante, salvatorii moldoveni vor ajunge mai rapid la cei care au nevoie de ajutor.



"Republica Moldova are capacitatea umană, şi are eroi, care sunt gata să lupte pentru viaţa fiecărui om din ţara noastră. Desigur că dotarea tehnică este una imperativă", a spus ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.



Maşinile moderne le-au dat bătăi de cap unor salvatori care nu au reuşit să le pornească din prima.



"Vom folosi la teritoriile greu accesibile, practic impracticabile, care au fost până acum şi eram nevoiţi să parcurgem zeci de kilometri".



Cinci autospeciale de intervenţie au rămas la Chişinău, iar celelalte au fost repartizate salvatorilor din 10 raioane.