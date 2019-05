VESTE BUNĂ! Peste 2600 de locuri de muncă noi vor fi create anul acesta în Moldova

FOTO: PUBLIKA.MD

Cinci companii din ţară au înfiinţat sau vor crea anul acesta peste 2600 de noi locuri de muncă, datorită programului guvernamental de subvenționare. Pentru fiecare post înfiinţat, statul achită angajatorului câte 40 de mii de lei. Ministerul Economiei şi Infrastructurii recepţionează cererile şi pentru anul viitor, până în 31 iulie.



Printre companiile care au depus anul trecut cerere de subvenţionare se numără şi o reţea de grădiniţe private din Capitala. Cele patru instituţii preşcolare sunt frecventate şi de copii cu autism sau cu alte probleme de sănătate. Acolo, ei învaţă limbi străine, iau ore de muzică şi fac activităţi speciale de dezvoltare.



"Îi place foarte mult folclorul, el este un pic spre muzica. Asta nu se face în alta parte, ce ţine de instrument."



"Vreau să învăţ ca să fiu muzician, ca să cânt la orice instrument."



În prezent, reţeaua de grădiniţe are aproximativ 150 de angajaţi, iar compania va mai crea 100 de locuri de muncă.



"Ne-am dorit să apelăm la ajutorul statului pentru că am vrut să deschidem o nouă filială, să dăm posibilitate mai multor părinţi să beneficieze de serviciile centrului nostru. Având o cerere şi văzând acest proiect, am hotărât că va fi oportun", a declarat Irina Spoialo, director al reţelei de grădiniţe.



Svetlana Reaboi a absolvit facultatea de psihologie şi s-a angajat acum trei luni:



"Alt serviciu nici nu îmi imaginam, este ceea ce îmi doream demult, adică mi-am îndeplinit visul. Avantajele sunt că aici că avem materiale de lucru."



Şi alţi angajaţi spun că au un salariu motivant şi condiţii necesare pentru aplicarea cunoştinţelor:



"Atmosfera este una plăcută pentru a lucra aici, colectivul este foarte prietenos."



Potrivit ministerului economiei, pentru a obţine subvenţii de la stat, compania trebuie să creeze minimum 100 de locuri de muncă care să nu fie desfiinţate timp de cel puţin 3 ani.



"Trebuie să fie achitate toate taxele şi impozite şi nu să fie faţă de stat careva datorii. O altă condiţie este ca salariu minim pe companie să fie egal sau mai mare de 75 la sută din salariu mediu pe economie Scopul este atragerea companiilor mari care pot să creeze locuri de muncă", a declarat Chiril Gaburici, ministru al Economiei şi Infrastructurii.



Prima tranşă din subvenţia pentru un nou loc de muncă este de 50 la sută şi va fi achitată până la sfârşitul anului următor. Celelalte 50 de procente sunt achitate peste încă un an.