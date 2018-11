VESTE BUNĂ! Peste 2.000 de locuitori din comuna Cărpineni au fost conectaţi la apeduct

Peste 2000 de locuitori din comuna Cărpineni, raionul Hânceşti, au fost conectaţi la apeduct. Reţeaua de aprovizionare cu apă din localitate a fost extinsă cu 19 kilometri datorită finanţatorilor străini, dar şi a contribuţiei sătenilor.

Petru Afroni locuieşte în comuna Cărpineni de aproape 30 de ani. Bărbatul spune că mai mare bucurie decât aceea de a avea apă în casă, nu poate fi.



"Înainte de a porni apa, a fost foarte greu. Îmblam cu căldările pe la fântână, prin mahala. Acum s-a schimbat viaţa, avem apă de băut, am tras robinet şi în grădină, mi-am făcut seră, avem maşină de spălat în casă, este apă caldă", a spus Petru Afroni, locuitor.



Şi alţi localnici sunt mulţumiţi de calitatea apei şi spun că tariful de 12 lei pentru un metru cub este convenabil.



"E cu mult mai bine faţă de înainte când aduceam de la fântână. Suntem bătrâni bolnavi, e foarte greu, fântâna este adâncă de 30 de metri."



"Suntem foarte mulţumiţi. Apa este bună, e dulce şi ne este mai uşor."



Segmentul de apeduct din sectoarele Bucos şi Vărzăreasca alimentează 446 de familii. Înainte să ajungă în casele oamenilor, apa este pompată de la zeci de metri adâncime, iar ulterior - filtrată.



"Noi ne aflăm în principala staţie de pompare, care distribuie debitul principal de apă în volum de 435 m3 pe 24 de ore. Consumatorii noi care vor apărea, noi suntem gata să-i conectăm la apă", a zis Gheorghe Bostan, şeful Întreprinderii Municipale "Servicii Cărpineni".



Proiectul a fost implementat cu sprijinul Agenţiilor pentru Dezvoltare din Elveţia şi Austria. Valoarea investiţiilor este de 9,4 milioane de lei, dintre care 2 milioane 400 de mii de lei sunt contribuţia localnicilor.



"Întotdeauna a fost o participare financiară mare din partea localnicilor. Asta a fost pentru noi o condiţie şi ceva care ne-a atras la fel, ca să revenim aici şi să completăm acum sistemul, care practic este completat", a zis Hecke Jonathan, coordonator de proiect ApaSan.



"De mult timp am stabilit o colaborare fructuoasă cu autorităţile din Cărpineni, nu doar în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, dar şi în alte domenii. Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să sprijinim şi de această dată sătenii", a spus Alexandr Karner, şeful Biroului de la Chişinău al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.



Autorităţile locale au alocat bani pentru achiziţia a cinci rezervoare.



"Apa este potabilă, corespunde tuturor normelor prevăzute de legislaţie, de către Centrul de Sănătate Publică este recunoscută ca apă potabilă", a declarat Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, Hânceşti.



În comuna Cărpineni locuiesc peste 10 mii de oameni. Opt mii de săteni au fost până acum conectaţi la apeduct.