Veste bună pentru viticultori şi vinificatori! Aceştia vor putea cumpăra butași de calitate superioară crescuţi în Moldova

foto:

Veste bună pentru viticultori şi vinificatori. În câţiva ani, aceştia vor putea cumpăra butași de calitate superioară crescuţi în Moldova. Ministerul Agriculturii şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională au semnat un acord care prevede investiţii de peste 400 de mii de dolari pentru producerea materialului săditor.



Memorandumul semnat prevede reabilitarea laboratorului de înmulţire in vitro a butașilor şi acreditarea acestuia conform standardelor Uniunii Europene.



"Trebuie să construim serele, trebuie să înfiinţăm plantaţiile mamă-altoi. De unde o să pregătim acel material ca să-l prezentăm producătorilor agricoli, adică tuturor pepinieriilor", a spus Constantin Dadu, director al Institutului de Tehnologii Alimentare.



Din aceşti 400 de mii de dolari, 200 de mii sunt contribuţia Ministerului Agriculturii, 100 de mii este grantul oferit de USAID, iar restul banilor vin de la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului şi de la o fundaţie elveţiană.



"Vom avea posibilitatea să mărim calitatea strugurilor şi realizarea lor atât în ţară, cât şi peste hotare", a spus Silviu Volconovici, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu.



Plantațiile de viţă de vie trebuie reînnoite, întrucât au o productivitate mică, iar unele soiuri nu sunt competitive pe pieţele internaţionale.



"Ele au fost exploatate prea intensiv. Noi avem o productivitate la hectar una dintre cele mai joase din regiune chiar din Europa. Noi o să avem posibilitatea să mărim productivitatea, dar şi să schimbăm calitativ structura de soiuri", a spus Gheorghe Arpentin, director ONVV.



Agricultorii care înfiinţează plantaţii de viţă de vie primesc subvenţii de 40 de mii de lei la hectar. Adrian Loghin din localitatea Horăşti a beneficiat de astfel de alocaţii, însă după ce aplantat butaşii, o parte din ei s-au dovedit a fi de calitate proastă. Viticultorul a scăpat de povoara de a întoarce banii statului, după ce proprietarul pepinierei i-a întors pagubele.



"Suma prejudiciului meu a fost peste 300 de mii de lei. Pentru că s-a implicat toate organele competente, AIPA, Ministerul Agriculturii, am dobândit aceşti bani. Am replantat tot materialul săditor", a spus Adrian Loghin, viticultor.



În Moldova sunt peste 137 mii de hectare de viţă de vie. Pe 81 de mii de hectare cresc soiuri tehnice.