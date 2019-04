Veste bună pentru viitoarele mămici din Anenii Noi. Maternitatea din oraș, reparată, după 35 de ani

După mai bine de 35 de ani, maternitatea din Anenii Noi a fost reparată capital. Pentru a schimba lucrurile în bine a fost nevoie de un milion şi jumătate de lei şi 45 de zile.

Renovarea a adus nu doar aspect plăcut, dar şi condiţii mai bune, cum ar fi băi separate pentru fiecare salon.



Ludmila Afoni este printre primele mame care a născut în maternitatea reconstruită.



"Sunt mulţumită, condiţiile sunt bune adică s-a mai făcut ceva, cum era înainte acum s-a mai făcut ceva bun. Avem apă caldă, apă rece, sunt toate condiţiile."



La inaugurarea secţiei au fost prezente şi 20 de viitoare mame. Femeile spu că acum sunt sigure că îşi vor naşte copiii în condiţii decente şi nu vor fi nevoite să meargă la Chişinău.



"Îmi place, sunt mândră că se face ceva într-adevăr nu m-am aşteptat. Chiar mă gândeam să plec la Chişinău, dar după vizita de astăzi am dubii."



"Am vizitat deja toată încăperea şi condiţiile sunt foarte bune, nu am cuvinte şi mobilier, dulapuri, apă caldă, duşuri, tot ce este necesar pentru a naşte în siguranţă."



"Da apă caldă nu era, văd că şi cabine de duş, atunci era una pe etaj. Condiţiile într-adevăr s-au schimbat foarte mult spre bine."



Directorul instituţiei speră că maternitatea renovată va motiva tinerele familii din raionul Anenii Noi să aducă pe lume mai mulţi copii.



"Credem noi că trei trimestre care au mai rămas, numărul de naşteri va creşte esenţial", a spus Nicolae Usatîi, directorul Spitalului Raional Anenii Noi



Potrivit preşedintelui raionului, secţia va mai trece şi prin alte schimbări.



"Acum în timpul apropiat urmează cu suportul judeţului Vaslui deja avem aprobat un proiect de o sută de mii de euro, vom repara secţia tot din maternitate, aripa unde se nasc copii, acum noi am izolat-o până când şi secţia de internare", a spus Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi.



La eveniment a fost prezent şi deputatul ales pe circumscripţia din Anenii Noi, Alexandru Jizdan.



"Maternitatea anterior era într-o stare deplorabilă aş spune eu, imperativ se impunea reparaţia ei. Este omenesc şi logic ca mamele să aibă aceste condiţii, iar prima apariţie a copiilor să fie în nişte condiţii europene", a spus deputatul Alexandru Jizdan.



Anul trecut în Spitalul Raional din Anenii Noi s-au născut 320 de copii.