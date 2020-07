VESTE BUNĂ pentru tineri care vor să facă studii. Universităţile din ţară oferă 5 000 de locuri la buget

Admiterea la universităţi va începe în data de 27 iulie. Din cauza pandemiei de COVID-19, anul acesta viitorii studenţi se vor putea înscrie online la facultăţile dorite. Sesiunea de admitere se va încheia în 4 august, iar rezultatele vor fi anunţate peste două săptămâni. Dosarele vor putea fi depuse şi fizic, dar după 8 august. Anul acesta universităţile au pus la dispoziţie 5 000 de locuri la buget, iar înscrierea se va desfăşura concomitent la toate instituţiile de învăţământ superior.



"Candidatul aplică la câte universităţi şi specialităţi doreşte ca să aibă cât mai multe şanse să ia un loc la buget. Cel mai important este că în perioada 8 şi 18 august, studenţii vor trebui să decidă referitor la o universitate şi specialitate şi să depună documentele în original la universitatea aleasă", a declarat Doina Usaci, reprezentant al Ministerului Educaţiei.



Mai mulţi rectori au declarat la emisiunea Tema Zilei că situaţia epidemiologică din ţară ar putea determina o creştere a numărului de tineri care vor dori să fie admişi la universitate.



"Ne aşteptăm la un număr mai mare de studenţi, pentru că, sperăm că candidaţii îşi doresc să rămână acasă iar universităţile noastre oferă studii de calitate", a spus Natalia Gaşiţoi, rector Universitatea de Stat "Alecu Russo", Bălţi.



"BAC-ul, în acest an, are rata de promovare de 100%, oarecum artificială, deoarece examenele de bacalaureat au fost anulate şi, de obicei era de 80%. Deci, un număr de studenţi anumit, în acest an, au luat BAC-ul, ceea ce le deschide automat porţile spre studii universitare", a spus Viorel Bostan, rector UTM.



Reprezentanţii Ministerului Educaţiei nu exclud că anul de învăţământ ar putea începe mai târziu sau cursurile vor fi online, dacă situaţia epidemiologică va fi îngrijorătoare în continuare.

În Moldova sunt 27 de universităţi, dintre care 17 sunt de stat.