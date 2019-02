VESTE BUNĂ pentru părinţi: Şapte grădiniţe vor fi redeschise în Capitală anul acesta

Embed:

Şapte grădiniţe vor fi redeschise în Capitală anul acesta. De asemenea, în instituţiile existente vor mai fi create 14 grupe. Prin urmare, vor fi disponibile în jur de 1600 de locuri pentru copii. Anunţul a fost făcut de primarul interimar Ruslan Codreanu. Lucrările de reparaţie sunt în toi, iar înregistrarea va fi posibilă din primăvară. Printre noile grădiniţe se numără şi cea cu numărul 198 din sectorul Ciocana. Pentru renovarea acesteia au fost alocate 10 milioane de lei. Din septembrie, aici vor veni 370 de copii şi vor activa în jur de 70 de angajaţi.



"Acum la moment este reparat capital acoperişul, sunt schimbate toate geamurile, gardul, şi urmează să efectuăm lucrări de reparaţie curentă", a spus şefa interimară a Direcţiei Educaţie, sectorul Ciocana, Veronica Puiu.



În apropiere este grădiniţa numărul 211, care este suprasolicitată. În unele grupe sunt câte 35 de copii.



"S-au construit multe blocuri noi, dar grădiniţe nu s-au deschis, practic toţi locatarii sunt tineri cu copii şi este o problemă."



În prezent, în Capitală, este un deficit de 3 mii de locuri în grădiniţe. Jumătate va fi acoperit anul acesta, când vor fi redeschise trei instituţii preşcolare în sectorul Buiucani, două la Botanica şi una la Ciocana. De asemenea, în premieră, în sectorul Râşcani va fi creat un complex educativ. Acesta va funcţiona pe teritoriul liceului Kiril şi Metodiu şi va fi frecventat de 100 de copii vorbitori de limba rusă. În total, pentru lucrări, primăria a alocat 51 de milioane de lei.



"Investiţiile în sistemul educaţional tot ce ţine de şcoli şi grădiniţe se ridică la peste un miliard de-acord, dacă fiecare până la mine ar fi investit câte o sută de milioane de lei pe an, noi nu am fi ajuns în situaţia în care am ajuns", a spus primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



Conform planului, deschiderea grădiniţelor ar urma să înceapă din luna august.



"Mai simplu este pentru grupele pe care le vom redeschide, cu acestea cu siguranţa ne vom încadra într-un timp foarte scurt", a spus şefa Direcţiei municipale Educaţie, Tineret şi Sport, Rodica Guţu.



Potrivit primăriei, în ultimii 25 de ani, în Chişinău a fost deschisă doar o grădiniţă.