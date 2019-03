VESTE BUNĂ pentru moldoveni: Până la 1 aprilie, inclusiv, poliţa medicală poate fi achiziţionată cu reducere

Tot mai mulți moldoveni îşi asigură sănătatea. De la începutul anului, peste 42 de mii de oameni au achitat prima de asigurare medicală obligatorie, cu aproape cinci mii de persoane mai mult faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Până la 1 aprilie, inclusiv, poliţa poate fi achiziţionată cu reduceri între 50 şi 75 la sută.



Proprietarii de teren agricol achită doar 1014 lei din preţul standard de 4056 de lei, adică beneficiază de o reducere de 75 la sută. Cei care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului vor plăti cu 60 la sută mai puţin, adică doar 1623 de lei.

Fondatorii de întreprinderi individuale, cetățenii care nu sunt angajaţi la stat și străinii cu drept de ședere provizorie în Republica Moldova achită 2 028 lei, jumătate din preţul asigurării medicale.



”Achitarea poliței de asigurare la orice oficiu poștal, în orice agenție teritorială a CNAM și prin intermediul MPay. În cazul în care persoana achită prin programul MPay nu se prezintă la noi pentru activarea poliței, polița se activează automat”, a spus specialistul-coordonator AT CNAM, Carolina Mahu.



Cei care au achiziţionat asigurarea medicală spun că reducerile sunt considerabile.



”Să fiu asigurat, că am probleme cu sănătatea și am copii mici acasă, și soția, și să fim cu toții asigurați, că așa e normal.”



”Am venit aici pentru a face o intervenție, dar avem nevoie de poliță pentru că intervențiile cardiace sunt foarte costisitoare.”



Directorul general al CNAM atrage atenţia că după 1 aprilie, poliţa se activează în termen de șapte zile, iar în caz de boală, pacientul va fi nevoit să achite toate serviciile medicale, pentru perioada cât nu a avut asigurare.



”Începând cu două aprilie vor achita suma deplină, plus de la 750 până la 1600 de lei amendă, plus penalitate în mărimea 0,1% pentru fiecare zi de întârziere”, a spus directorul general al CNAM, Tamara Andrușcă.



De la începutul anului, din achitarea poliței, la fondurile asigurării obligatorie de asistenţă medicală s-au acumulat peste 58 de milioane de lei, cu aproximativ opt milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.