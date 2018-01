VESTE BUNĂ pentru locuitorii satului Puhoi. Numărul curselor spre Capitală A FOST DUBLAT

Locuitorii din Puhoi vor scăpa, în sfârşit, de îmbulzeala din transportul public. Numărul curselor care fac legătura cu oraşul Chişinău a fost dublat.

Un ordin în acest sens a fost semnat de ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, după ce a dus tratative cu cei doi transportatori care gestionează cursele spre Capitală.



"Dimineaţa ne grăbim la lucru şi el vine, normal tot, foarte bine că avem transport şi ne duce, ne bucurăm."



"Lumea nu stă îmbulzită, au locuri toţi, dacă este un om sau doi oameni în picioare, asta e bine."



"Lumea o să fie pe scaun, fiecare aranjată, plus la asta o să fie mai ieftin"



Numărul curselor din Puhoi spre capitală a crescut de la 6 la 12.



"În orele de vârf, prin ordinul ministrului economiei si infrastructurii s-a stabilit expres că aceste curse urmează să fie deservite de către autocare cu capacitatea de îmbarcare mai mult de 30 de persoane", a spus Serghei Bucataru, secretar de stat Ministerul Economiei şi Infrastructurii.



"La ora de vârf, adică dimineaţa ora 6:40 -7:00 activează autocare de capacitate sporită, adică 45-50 de locuri. La autocarele care au fost adăugate pe cursă sunt condiţii normale, bune, nu mai rele decât cele din Capitala ţării", a menţionat Veaceslav Găină, administrator cursa Chişinău-Puhoi.



"Lasă să fie, iată eu circul, lucrez de 10 ani la Chişinău şi nu suntem în condiţii normale. Dă doamne să fie! Suntem chiar bucuroşi să circulăm."



"Foarte bine pentru că oamenii pot să circule până în oraş, din oraş până în sat. Erau puţine rute de autobuz şi lumea spunea că nu poate să circule la Chişinău."



"Desigur că va fi bine , super, pentru că cât mai mult transport.. eu am stat în frig mai mult de jumate de oră, acum a trecut băiatul, m-a luat şi mă duc la oraş."



Anterior, mai mulţi locuitori din Puhoi au protestat din cauză că nu aveau suficient transport pentru a ajunge în Chişinău. Localitatea se află la 31 de kilometri de Capitală şi are o populaţie de 3400 de oameni.