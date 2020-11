Veste bună pentru locuitorii raionului Orhei. Încă două sate au fost iluminate

Se aprind tot mai multe lumini în raionul Orhei. Încă două sate au fost iluminate, în cadrul unui proiect de infrastructură. După zeci de ani de beznă, sătenii în sfârşit vor avea confortul unor străzi luminoase în satele Sirota şi Cucuruzenii de Sus din comuna Crihana. Potrivit unui comunicat al Consiliului Raional Orhei, lucrările de iluminat stradal din intreaga comună au costat 1 milion 300 de mii de lei.

Au fost montate aproape 10 km de reţea electrică şi 250 de corpuri de iluminat de tip led, în plus au fost modernizate toate cele şase transformatoare din localităţile Crihana, Sirota şi Cucuruzenii de Sus, se arată in comunicatul plasat pe site-ul Consiliului Raional Orhei.

"Foarte greu a fost în întuneric, nu se vedea nimic, dar acum suntem tare mulţumiţi. E tare frumos."

"Am aşteptat cu nerăbdare această zi ca să inaugurăm acest proiect de iluminare stradală. A fost un mare eveniment pentru satul nostru, mult aşteptat. Am trăit în beznă."

"Înainte, în satul nostru era întuneric, nu observam nicio dezvoltare. Satul nostru s-a luminat, au început să facă proiecte noi."

"Avem şi lumină stradală, şi drumuri au început a face, se face ceva mişcare spre bine."

Primarul comunei Crihana, ales din partea Partidului "ȘOR", dă asigurări că vor urma și alte proiecte de dezvoltare în localitate şi a accentuat că iluminatul stradal a fost printre priorităţi.

"De circa 29 de ani a fost lipsit de lumină, a fost beznă. Acum satul este iluminat.", a afirmat primarul de Crihana, ales din partea Partidului "ŞOR", Ion Stratulat.

Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, susține că raionul pe care îl conduce a devenit un exemplu de dezvoltare pentru toată țara.

"În mod sigur, Consiliul raional Orhei va veni cu noi proiecte de infrastructură în anul care urmează. Pentru iluminarea stradală, aici în comuna Crihana au fost alocaţi în jur de un milion 300 de mii de lei.", a comunicat preşedintele raionului Orhei, Dinu Ţurcanu.

Iar liderul formaţiunii, Ilan Şor, a precizat că mai multe proiecte sociale şi de infrastructură continuă să fie implementate de echipa sa pe întreg teritoriul raionului Orhei.

"La începutul acestui an, am promis că în fiecare sat din raionul Orhei va fi iluminat stradal până la sfârşitul anului. Mai târziu am spus că vom face şi terenuri de joacă. Prioritatea mea este ca oamenii din sate să aibă aceleaşi condiţii de trai ca şi cei din oraşe. Locuitorii din sate nu au doar dreptul, dar trebuie să aibă lumină, drumuri, sistem de canalizare şi multe altele.", a declarat liderul Partidului "ŞOR", Ilan Şor.

Ilan Şor a mai spus că, până la sfârșitul acestui an, echipa sa va implementa proiecte de iluminat stradal în peste o sută de localităţi din mai multe raioane ale ţării.