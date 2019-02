Veste bună pentru locuitorii din Step-Soci. În localitate a fost deschis un oficiu poştal

Locuitorii comunei Step-Soci, din raionul Orhei se pot bucura de un oficiu poştal nou. Acesta a fost amplasat în incinta primăriei, astfel încât să le fie comod oamenilor şi a fost dotat integral cu echipament modern.



Timp de 20 de ani, sediul Oficiului poștal din Step-Soci a fost în acestă clădire. Condițiile în care activau angajaţii nu erau dintre cele mai bune. Pe timp de iarnă, de exemplu, instituția nu era conectată la căldură, iar lucrătorii erau nevoiți sa îndure frigul.



"Acolo numai ajungeam, îngheţam, când număram facturile, când am văzut că au puş şi la ferestre, vă spun sincer mi-au dat ochii în lacrimi", a spus poștașul Nina Așter.



Clădirea veche putea fi uşor spartă de hoţi. Acolo a fost dată lovitura de patru ori.



"Au fost spargeri acolo, mă duceam cu frică la serviciu. Safeul l-au distrus şi au luat din interior banii, prima dată şapte mii şi ceva de lei au luat. Dar acuma sunt în siguranţă", a spus şefa oficiului Poştal din Step-Soci, Maria Moloșnic.



Pentru a le crea condiţii bune atât sătenilor, cât şi angajaţilor, cei de la Poşta Moldovei au reparat şi amenajat spaţiul în doar două săptămâni.



"Întreprinderea de Stat, Poşta Moldovei mai are de reparat în jur de 400 de oficii poştale, noi reparăm în jur de 60-65 de oficii poştale pe an, deci, în cinci ani, credem că le reparăm pe toate", a spus directorul general "Poşta Moldovei", Serghei Nastas.



Oamenii din localitate se bucură şi spun că de acum încolo vor veni mai des la oficiul poştal.



"Foarte frumos, până acum era frig, mă duceam şi primeam pensia şi îmi era jale de lucrători care ne deserveu pe noi. "



"Asta e o bucurie pentru oamenii din Step-Soci pentru că s-a făcut o încăpere. Acum e mai aproape de Primărie, alături de primar."



"Îi plăcut că s-a amenajat modern, nu-i în frig, o să fie cald şi pentru lucrătorii care muncesc aici şi pentru oamenii care vin."



În ultimii cinci ani au fost renovate 356 de oficii poştale din întreaga ţară.