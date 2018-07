Veste bună pentru locuitorii din satul Chiperceni, raionul Orhei. În localitate a fost adusă o ambulanță nouă

Sărbătoare dublă în satul Chiperceni din raionul Orhei. Centrul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din localitate a primit o ambulanță performantă. Cu această ocazie a fost creată și o nouă echipă de intervenție pentru a putea acorda asistența medicală necesară satelor din jur. Autosanitara este una din cele 69 de mașini care vor fi repartizate prin satele Moldovei.

Noua ambulanță a venit la schimbul mașinii vechi de peste 15 ani care de astăzi a trecut în rezervă. Grigore Chirița a lucrat toată viața șofer pe ambulanță, iar faptul că în sat a fost adusă o mașină noua i-a trezit nostalgia.

- Cum vă simțiți acum?

- Ceva bun, ce-i nou e nou...



Domnul Grigore ne-a povestit că pe când lucra nu a fost doar șofer. Din cauza lipsei de personal era nevoit să acorde chiar el primul ajutor bolnavilor.



"Odată a fost un caz că m-au trimis la Zahoreni să aduc o gravidă, o zis că o sa reziste până la Chiperceni. Și pe drum, dureri și naște femeia. Când l-am adus fetele m-au întrebat cum s-a primit. Am zis că foarte bine, chiar și plăcut a fost. N-am prea vrut, dar s-a primit pentru că altă ieșire nu era", a spus Grigore Chiriţa, pensionar.



Și lucrătorii madicali sunt foarte mulțumiți de noua achiziție.



"Față de anii tecuți când lucram pe ”Uaz”, mașinile vechi, ne înghețau mâinile și picioarele că abia lucram că nu se încălzeau. Acum ne-au dat mașini dotate, mai bune și condițiile în clădire. E mult mai ușor și pentru noi și e mai bine pentru pacienți", a spus Ludmila Spatari, felcer de urgenţă.



La eveniment a fost prezenți președintele raionului Orhei, Tudor Golub și deputatul democrat Boris Golovin, care este născut în Chiperceni.



"Astăzi asistăm la redeschiderea Punctului de Asistență Medicală Urgentă din această regiune care deservește mai multe sate. Defapt noi participăm astăzi la al treilea eveniment de acest gen. Pe parcursul anului trecut și în acest an am deschis trei puncte de Asistență Medicală Urgentă la Brănești și la Mălăiești", a spus Tudor Golub, președintele raionului Orhei.



"Pentru noi e importantă modernizarea serviciului de urgență în toată republica. A ajuns rândul și în satul Chiperceni, satul meu de baștină", a spus Boris Golovin, deputat PDM.



Tot astăzi, în Chiperceni a fost deschis și un teren modern de mini fotbal. Micii fotbaliști spun că noul teren este mult mai sigur și vor juca cu mai multă plăcere.



"Marius deschide-te la poartă. Așa, frumos, bravo."



"Astăzi mi-a fost ma ușor pentru că pe iarba artificială nu cad și nu mă lovesc așa."



”Da, suntem foarte bucuroși că avem acest teren”



- Până acuma cum ați jucat?

- Bine, dar nu așa de bine ca pe terenul acesta.



Terenul a fost construit cu suportul Federației Moldovei de Fotbal și consiliului raional Orhei.