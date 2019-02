VESTE BUNĂ pentru locuitorii din Ialoveni. Linia de troleibuz numărul 36 a fost suplimentată cu două vehicule

Linia de troleibuz numărul 36, care de două săptămâni face legătura între oraşul Ialoveni şi centrul Capitalei, a fost suplimentată cu încă două vehicule. De acum încolo, localnicii pot ajunge la Chişinău cu cinci troleibuze fără fir, iar timpul de aşteptare în staţii, în orele de vârf, va fi de 18 minute şi nu 30.



"Deja nu avem trei unitati de transport si nimeni nu poate spune ca aceste mijloace de transport au fost luate de pe alte rute, fiindca sunt acum proaspat asamblate si destinate pentru orasul Ialoveni. Dupa cum vedeti, avem un mijloc de transport care corespunde tuturor standardelor", a declarat Sergiu Armașu, primaul oraşului Ialoveni.



Alături de primarul oraşului Ialoveni, printre primii pasageri ai noilor troleibuze a fost şi Monica Babuc. Candidatul Partidului Democrat în circumscripţia 22, ce include localităţi din raionul Ialoveni şi câteva sate din Călăraşi şi Străşeni.



"Microbuzele plecau in fiecare zi nu ca arhipline, dar cu usile semidischise , si cu pericolul in fiecare zi de a se intimpla ceva grav cu oamenii din ialoveni. De aceea, eu ma bucur ca am rezolvat aceasta problemă si le doresc tuturor ialovenienilor sa utilizeze acest fel de transport modern ecologic", a menționat Monica Babuc, candidatul PDM în circumscripţia nr. 22.



Primul troleibuz de pe linia 36 porneşte la ora cinci şi jumătate, iar ultimul, la 22.30. Preţul unui bilet pentru călătoria între cele două localităţi este de patru lei, iar călătoriile în raza oraşului Ialoveni sau a Chişinăului costă doi lei.