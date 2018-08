VESTE BUNĂ pentru locuitorii din Grozești. Grădinița, modernizată și conectată la conducta de gaze naturale, iar drumurile au fost reparate

Mai mult, în cadrul programului naționala fost reparat drumul de acces către instituție. Zeci de localnici au participat la ceremonia de inaugurare a celor trei proiecte finalizate. La eveniment, a fost invitat şi președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc , pentru a împărtăși bucuria consătenilor săi.În anexa construită a fost amenajată grupa pentru cei mici și o sală nouă pentru festivități."- Cum e grădiniţa la care mergi tu? - Foarte frumoasă. Am maşinele, alte jucării.""Până acum nu erau condiţii, nu aveam nici WC în încăpere, nici apă, nici gaz, dar acum au conectat totul şi copiii au foarte bune condiţii.""E foarte bine pentru copii şi pentru noi, ceva ca la oraş.""Erau gropi, noroi, acum e foarte bine, foarte frumos, e foarte bine.""Nici n-am visat, am 73 de ani de când merg prin glod. Îmi pare foarte bine de schimbările care se fac.""Putem să ne mândrim cu conectarea singurului la gaz natural, deocamdată, la Grozeşti, după cum am asistat la ceremonia de aprindere a flăcării albastre.""Haideţi să ne bucurăm împreună de succesele pe care le avem, această grădiniţă este un cadou pentru satul Grozeşti şi va deveni model pe viitor", a spus Cîțmsru, primarul satului Grozeşti, raionul Nisporeni."De fiecare dată, revenind în satul natal, la baştină, o fac cu mare bucurie. Trebuie să întoarcem satului ceea ce am luat cu noi, cunoştinţele, cultura, cei şapte ani de acasă şi tot ce ne reprezintă în lumea mare, să încercăm să revenim cu câte ceva, cu ce putem, ca să ajutăm satul să renască şi mie îmi pare bine să spun, dar satul Grozeşti este unul dintre satele care se schimbă", a menționat Vlad Plahotniuc , preşedintele Partidului Democrat din Moldova.La finalul ceremoniei, consătenii lui Vlad Plahotniuc au imortalizat întâlnirea şi au făcut o poză de grup."Îi mulţumim foarte mult domnului Plahotniuc şi îi dorim să fie sănătos şi să fie mereu alături de sat.""Dacă toţi, care au ieşit din sat, îşi vor aminti de unde au pornit şi au posibilităţi, ar fi foarte bine.""Îi dorim multă sănătate să mai poată să ne ajute să construiască satul, să fie o localitate modernă."Grădinița ”Deceluș” din satul Grozești este frecventată de 75 de copii.