VESTE BUNĂ pentru locuitorii din comuna Crasnoarmeiscoe! Grădinița și drumurile din localitate, reparate capital

Foto: publika

Copiii de la grădinița "Izvoraş" din comuna Crasnoarmeiscoe, raionul Hânceşti, se vor bucura de condiţii mai bune. Instituţia a fost reparată capital pentru prima dată în ultimii 35 de ani. Lucrările de renovare au costat aproape jumătate de milion de lei, bani alocaţi de Primăria comunei şi de Consiliul Raional Hânceşti.



Lucrările au început în luna august, iar pe toată durata acestora, micuții nu au frecventat grădiniţa. În doar 4 luni, muncitorii au renovat blocul sanitar, cel alimentar şi au instalat un sistem modern de încălzire, care funcţionează pe bază de energie solară.



"În aceeaşi încăpere, copiii luau masa, se odihneau şi se jucau. Şi asta pentru că ne încălzeam doar cu soba. Acum, avem un sistem de încălzire modern şi apă caldă, datorită bateriilor solare. Avem foarte bune condiţii", a spus Svetlana Grubleac, directoarea grădiniţei.



Lucrări capitale au fost făcute şi pe exterior - a fost reparat acoperișul şi schimbate geamurile. În prezent, grădinița este frecventata de 120 de copii, repartizaţi în patru grupe.



"Doi ani la rând, noi am început aşa să spunem reparaţia mai serioasă, capitală a grădiniţei. Am renovat două grupe, blocul alimentar, am făcut accesul la grădiniţă", a menționat Alexandru Todoseicu, primarul comunei Crasnoarmeiscoe.



Redeschiderea grădiniţei a coincis cu un alt eveniment aşteptat în localitate. A fost inaugurat un kilometru şi jumătate de drum, reparat în cadrul programului guvernamental. Strada a fost sfinţită de preotul din localitate.



De-a lungul acestui tronson şi pe alte câteva străzi din sat a fost instalat şi un sistem de iluminare modern, cu 212 becuri led.



"Mai înainte, drumurile erau pline de noroi şi grele. Acum, nici nu simţi că mergi".



"Ne temeam. Fiecare mergea cu lanterna. Acum e foarte bine".



Pentru Iluminatul stradal şi reparaţia porţiunii de drum din satul Crasnoarmeiscoe s-au cheltuit aproape 7 milioane de lei.