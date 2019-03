Veste bună pentru locuitorii din Bubuieci. Aceștia vor putea merge până acasă cu troleibuzul (FOTOREPORT)

O nouă rută de troleibuz va face legătura între comuna Bubuieci şi Capitală. Cele trei unităţi de transport sunt deja asamblate şi vor fi scoase pe linie în data de 25 martie. Anunţul a fost făcut de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, care a ajuns la Bubuieci cu primul troleibuz care a fost scos la rodaj. Vestea i-a bucurat pe locuitorii din Bubuieci, care cred că, astfel, problema transportului public va fi rezolvată.

45 de microbuze sunt prea puţine pentru cei 12 mii de locuitori, spun oamenii.



"E greu cu transportul public. În primul rând, microbuzele nu merg regulat, nu respectă orarul. În al doilea rând, sunt puţine unităţi şi nu putem ajunge unde ne trebuie, dar cu troleibuze, sper eu, o să fie mult mai bine."



"Suntem bucuroşi că o să avem troleibuz în sat. E foarte în microbuze şi noi demult am spus că vrem autobuze, troleibuze."



"Este o veste îmbucurătoare, deoarece satul este mare şi desigur că avem nevoie de transport public, ar fi foarte binevenit."



Primul troleibuz a ajuns astăzi în Bubuieci, pentru testare. Oamenii încă nu au putut merge cu el. În schimb, şi-au făcut poze.



În mai puţin de două săptămâni însă, trei troleibuze noi vor circula la un interval de 23 de minute şi vor ajunge până în centrul Chişinăului.



"Acumulatoarele sunt de 20 de kilometri autonomie, de asta este foarte important ca troleibuzele să circule şi sub reţea. De asta, pentru noi, este important să îl scoatem până pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, încât el să aibă destul kilometraj pentru a se încărca", a spus Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



"Primul troleibuz, mult aşteptat, am înaintat foarte multe demersuri către primăria Chişinău. Suntem în conlucrare foarte bună, sperăm să le placă la locuitori şi noi să facem faţă, să menţinem drumurile într-o stare bună, ca să aibă o viaţă cât mai îndelungată aceste troleibuze", a zis Leonid Umaneț, viceprimarul comunei Bubuieci,



Troleibuzele noi au costat municipalitatea peste 650 de mii de euro. Pentru o călătorie, oamenii vor plăti doi lei.