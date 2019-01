VESTE BUNĂ pentru locuitorii comunei Risipeni. Casa de Cultură din localitate va fi renovată

Toate evenimentele culturale din comuna Risipeni, raionul Făleşti, sunt organizate afară de mai bine de doi ani. Se întâmplă din cauza faptului că singura Casă de Cultură din localitate este grav avariată, iar podul stă să cadă. La şase luni, de la vizita în teritoriu a guvernului, a venit un anunţ îmbucurător. Statul oferă peste jumătate de milion de lei pentru reparaţia edificiului, iar lucrările urmează să înceapă la primăvară. Clădirea are peste 50 de ani şi nu a fost renovată capital niciodată.



"Casa de cultură nu a fost renovată niciodată practic. Am ales să mergem pe calea reparaţiei separate a casei de cultură, pe segmente, acoperiş, geamuri, izolare termică a clădirii", a declarat Dmitri Mosoreti, primarul comunei Risipeni.



Oamenii din localitate îşi amintesc cu drag de locul unde şi-au petrecut anii tinereţii.



"Foarte frumoasă, pe dinafara era tot frumos, da acum văd că tot se risipeşte, înăuntru cum era înainte, aduceau concerte, aduceau circuri era foarte frumos şi să vă uitaţi înăuntru cum scaune sunt atâta de multe apu era tineret mult."



"Clar că se făceau diferite, arătau şi filme cum era atunci pe vremea aia. Era frumoasă că era atunci construită."



"E bun că o să facă casa de cultură, noi când am fost tineri mergeau filmuri, mergeau dansuri cum se numeau, discotecă, tot era bine."



Mai mult, în localitate urmează să înceapă lucrările pentru iluminare stradală.



"Este semnat contractul de grant cu fondul de Eficienţă Energetică din Moldova, valoarea obiectului este de peste un milion 700 de mii de lei. Un sistem de de monitorizare de telegestiune care o să ne aducă careva economii consistente la consumul de energie electrică", a spus Dmitri Mosoreti, primarul comunei Risipeni.



În comuna Risipeni locuiesc în jur de două mii de oameni.